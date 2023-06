Perdita pesantissima per la Francia in vista della #FIBAWC: Victor Wembanyama non ci sarà

Victor Wembanyama non ci sarà ai prossimi Mondiali FIBA con la Francia, come anticipato dall’Equipe.

Victor Wembanyama ne participera pas à la Coupe du monde avec les Bleus. Plus d’infos et un entretien avec @lequipe à suivre dans la journée. https://t.co/xlpADDpf1F — Yann Ohnona (@yohnona) June 26, 2023

La recente prima scelta del Draft NBA si concentrerà sull’estate con i San Antonio Spurs, come ammesso dallo stesso giocatore:

“Un sacrificio necessario. Non sarebbe realistico in termini di sviluppo e prudente in termini di salute. Spero che la gente capirà. Anche per me è frustrante. La Francia è ancora centrale per me. Voglio vincere più titoli possibili con la nazionale, ma penso che sia un sacrificio necessario.”