Petrucci su Pozzecco: “Non devono accadere più episodi del genere. Non è l’unico responsabile ma ci ha messo una buona parte”

Il numero 1 della FIP Gianni Petrucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la brutta sconfitta azzurra contro la Repubblica Dominicana di ieri:

Sull’arbitraggio:

“Abbiamo perso meritatamente, l’arbitro non c’entra nulla. Non si perde per colpa dell’arbitro, questa è una mentalità di altri sport.“

Sull’espulsione di Coach Pozzecco:

“Episodi come quelli di ieri non possono più accadere. Il fatto di privare la squadra del capo allenatore è una cosa pesante. É un allenatore bravo che sa allenare, lui lo sa e non è l’unico responsabile, ma non voglio più vedere episodi come quelli successi ieri.“

Sul confronto con Pozzecco e il suo Staff:

“Si, abbiamo parlato stamattina con lui e il suo staff, non è l’unico responsabile della sconfitta ma ci ha messo una buona parte.”