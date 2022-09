Tutto il Mondiale di basket femminile 2022 su Eleven Sports (dal 22 settembre al 1° ottobre): il programma

By

Dopo le grandi emozioni dell’Europeo di basket maschile che ha incoronato la Spagna di Sergio Scariolo sul tetto d’Europa, su Eleven Sports il 2022 prosegue con un altro evento imperdibile per gli appassionati di pallacanestro: il Mondiale femminile. Sarà Sydney ad ospitare le 38 partite che ci diranno chi salirà sul tetto del mondo e riuscirà a staccare un pass per le Olimpiadi di Parigi del 2024.

Gli Usa, con 5 vittorie nelle ultime 6 edizioni, si presentano davanti a tutti ai nastri di partenza. Mondiale che prenderà il via nella notte tra il 21 e il 22 settembre con 12 Nazionali divise in due gironi: le migliori quattro di ogni raggruppamento avanzeranno alla fase ad eliminazione diretta, che culminerà sabato 1° ottobre con la finalissima che assegnerà la medaglia d’oro della 19^edizione del Mondiale femminile. Tra le giocatrici su cui saranno puntati i fari, solo per citarne due, la statunitense Breanna Stewart (Mvp dell’ultimo Mondiale e alle Olimpiadi di Tokyo) e la belga Emma Meesseman (Mvp delle Finals WNBA del 2019).

Il programma della fase a gironi del Mondiale di basket femminile su Eleven Sports: