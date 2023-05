Vladimir Lučić non giocherà i Mondiali, Aleksa Avramović in forse

Il coach della nazionale serba Svetislav Pešić ha annunciato che Vladimir Lučić sarà certamente fuori dal roster per i prossimi Mondiali, mentre Aleksa Avramović spera di riuscire a recuperare in tempo.

Lučić si è infortunato alla mano sinistra ad aprile in una gara del suo Bayern Monaco contro il Bamberg e alla fine si è deciso per l’operazione, che gli preclude ogni possibilità di recupero prima della prossima stagione; frattura alla mano anche per Avramović, che invece ha ancora qualche speranza di ritornare disponibile per i prossimi Mondiali in programma tra agosto e settembre.