A Roseto la riunione del Settore Femminile. Coach Lardo guarda al futuro: “Vogliamo voltare pagina, inserendo le giovani migliori”

A Roseto degli Abruzzi si è svolta oggi la prima riunione programmatica con il nuovo Capo Allenatore dell’Italbasket femminile Lino Lardo. Il coach ligure, legatosi alla FIP lo scorso 26 giugno con un contratto part time della durata di due anni, ha incontrato il presidente Giovanni Petrucci, il vice presidente vicario Gaetano Laguardia, il segretario generale Maurizio Bertea, il coach della Nazionale Femminile 3×3 Open Andrea Capobianco e il responsabile tecnico del Settore Squadre Nazionali giovanili femminili Giovanni Lucchesi per pianificare l’attività della Nazionale nel prossimo futuro.

Queste le parole di coach Lardo al termine dell’incontro: “E’ stata la mia prima presa di contatto con l’ambiente della Nazionale, un’occasione molto utile per scambiare informazioni e per iniziare a programmare l’attività delle Azzurre. La mia intenzione è quella di inserire in organico le migliori ragazze protagoniste degli ultimi Europei Giovanili, senza ovviamente compromettere la competitività della squadra che è attesa da sfide molto impegnative già a Novembre. Vogliamo voltare pagina dando un’opportunità concreta ai nostri migliori talenti”.

Venticinquesimo allenatore a sedersi sulla panchina delle Azzurre, Lardo esordirà ufficialmente a novembre in occasione della seconda finestra dell’EuroBasket Women 2021 Qualifiers.

Il 12 si gioca in Romania, tre giorni dopo l’altra trasferta in Repubblica Ceca. A febbraio 2021 gli ultimi due impegni in casa, contro Danimarca e Romania. Lo scorso novembre le Azzurre hanno perso all’esordio a Cagliari con la Repubblica Ceca e poi si sono imposte in casa della Danimarca.

EuroBasket Women 2021 Qualifiers, il Calendario

14 novembre 2019

Italia-Repubblica Ceca 52-62; Romania-Danimarca 70-55

17 novembre 2019

Danimarca-Italia 72-82; Repubblica Ceca-Romania 60-59

Classifica: Repubblica Ceca 4; Romania, Italia 2; Danimarca 0.

12 novembre 2020

Romania-Italia; Repubblica Ceca-Danimarca

15 novembre 2020

Repubblica Ceca-Italia; Danimarca-Romania

4 febbraio 2021

Italia-Danimarca; Romania-Repubblica Ceca

7 febbraio 2021

Italia-Romania; Danimarca-Repubblica Ceca

EuroBasket Women 2019 Qualifiers, la formula

Le 33 squadre sono state divise in 9 Gironi, sei da quattro squadre e tre da tre. Accedono all’Europeo 14 Nazionali: le prime di ogni Gruppo e le cinque migliori seconde. Per il calcolo delle migliori seconde verranno esclusi i risultati ottenuti nel girone contro le squadre quarte classificate.

Tutti i Gironi

Girone A: Islanda, Slovenia, Grecia, Bulgaria

Girone B: Israele, Svezia, Montenegro

Girone C: Russia, Svizzera, Bosnia Erzegovina, Estonia

Girone D: ITALIA, Romania, Repubblica Ceca, Danimarca

Girone E: Serbia, Lituania, Turchia, Albania

Girone F: Polonia, Gran Bretagna, Bielorussia

Girone G: Belgio, Portogallo, Ucraina, Finlandia

Girone H: Paesi Bassi, Ungheria, Slovacchia

Girone I: Germania, Lettonia, Croazia, Macedonia del Nord

