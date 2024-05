Adidas Next Generation Tournament. La Finale è PFBB Insep Paris-Real Madrid

Si gioca poche ore prima della Finale delle Final Four quella dell’Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament alla Uber Eats Music Hall di Berlino. Alle 12.30 di domenica scendono in campo il Real Madrid contro il PFBB Insep Paris che hanno vinto i rispettivi gironi di qualificazione. Il Real ha fatto tre su tre vincendo anche contro Ulm (86-53) un successo che ha permesso alla squadra allenata da Javier Juarez di arrivare alla finale dove dovranno vedersela con i francesi dell’Insep Paris che dopo aver superato l’Overtime Elite e Alba Berlino hanon fatto altrettanto contro il Barcellona nella partita forse più bella dell’evento giovanile tra i più importanti e seguiti al mondo. 101-96 per la squadra dell’Istituto Nazionale francese di sport, competenza e performance (INSEP) che ha avuto 45 punti da Nolan Traore, 18 anni da compiere il prossimo 28 maggio che ha tirato con un 14/22 dal campo, 13/16 ai liberi e ha tirato giù 6 rimbalzi, distribuito 9 assist, subito 10 falli per un eccezionale 50 di valutazione. Il Barcellona, sconfitto nuovamente dopo il k.o del giorno prima contro gli americani dell’Overtime, deve arrendersi nonostante i 31 punti del regista Kasparas Jakucionis (nato curiosamente il giorno dopo di Traore) e i 18 punti più 8 rimbalzi di Dame Sarr reduce dalla super prestazione da 28 punti contro Overtime

Chiude con una sconfitta anche l’EA7 Emporio Armani Olimpia Milano. I biancorossi di Michele Catalani hanno perso contro i serbi del Mega Mis Belgrado (75-86). 13 punti e 10 rimbalzi per Denis Badalau che è il leader statistico di Milano della manifestazione (16 punti nell’esordio contro il Real, 21 e 11 nella vittoria contro Ulm).