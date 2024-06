Al via su Dazn i tornei di Qualificazione Olimpica

Le Olimpiadi di Parigi sono sempre più vicine e le Nazionali di tutto il mondo sono pronte a darsi battaglia per vivere le emozioni uniche che solo la rassegna dei Cinque Cerchi può regalare.

Dal 2 al 7 luglio, 24 squadre parteciperanno a quattro tornei di qualificazione olimpica di basket con l’Italia che prenderà parte al Torneo di Qualificazione Olimpica che si terrà a Porto Rico, nel girone con i padroni di casa e il Bahrein, mentre Lituania, Messico e Costa d’Avorio comporranno la rosa del secondo. Le prime due squadre di ogni girone si affronteranno nelle semifinali e solo la vincitrice della finale volerà a Parigi. Un appuntamento da non perdere, quindi, per tutti gli appassionati del grande basket e degli Azzurri, che scenderanno in campo in questa competizione adrenalinica per strappare l’ultimo pass per i Giochi Olimpici 2024.

Tutte le partite del Preolimpico, con anche i tornei che si disputeranno a Valencia (Spagna), nel Pireo (Grecia) e a Riga (Lettonia) saranno visibili in live streaming su DAZN, con le sfide degli Azzurri che saranno commentate in italiano da Matteo Gandini, voce del basket di DAZN.

Proprio l’Italia sarà tra le prime a scendere sul parquet nel torneo di Porto Rico, affrontando il Bahrain martedì 2 luglio alle 23:30. La squadra di coach Pozzecco chiuderà poi la fase preliminare del torneo venerdì 5 luglio con il match contro il Portorico (ore 2:30). Le prime due classificate dei due gironi giocheranno le semifinali del 6 luglio (in programma alle 22:00 e all’1:00), mentre il gran finale si compirà domenica 7 luglio a mezzanotte.

I tifosi della palla a spicchi potranno seguire tutti i match dei tornei che assegnano le ultime quote Olimpiche nel basket e prepararsi all’appuntamento più atteso, quello con i Giochi Olimpici di Parigi disponibili tramite il nuovo canale tematico di Eurosport dedicato al mondo della pallacanestro che si “accenderà” su DAZN nei pacchetti Standard e Plus dal 26 luglio all’11 agosto.

Ufficio stampa DAZN