Amichevoli. Sabonis e Valanciunas trascinano la Lituania contro la Finlandia. La Germania vince in Belgio

Serata di San Lorenzo con due amichevoli in vista di Eurobasket 2022. A Kaunas primo di due test tra Lituania e Finlandia con successo dei baltici di coach Maksvytis che per l’occasione vedono il debutto delle due star NBA, Jonas Valanciunas e Domantas Sabonis. Finisce 76-61 per la Lituania che parte forte andando subito sul 15-2 ed è sul 28-13 al 10′. Scarto praticamente immutato all’intervallo (43-29) e Lituania che arriva anche sul +21 nel terzo quarto (63-42). Negli ultimi 10′ c’è il momento migliore dell’intera partita per la Finlandia con il risultato dell’amichevole comunque mai in discussione. Alla fine è 76-61 per i lituani che mandano 11 giocatori a referto, segnano 46 punti dall’area e guidano su gran parte delle voci statistiche. Sabonis è l’unico in doppia cifra (10 punti) con 6 rimbalzi. 8 e 6 per Valanciunas. Ignas Brazdeikis (16 punti contro l’Estonia nella prima amichevole pre-europeo della Lituania) chiude con 9 punti. Per la Finlandia, Alexander Madsen segna 16 punti con 6/7 dal campo, 15 punti e 4 assist di Edon Maxhuni, 14 per Olivier Nkamhoua. Domani ci si trasferisce tutti a Vilnius per la replica della sfida.



Ad Hasselt amichevole con grande equilibrio tra Belgio e Germania. Vincono i tedeschi 83-87, con lo stesso scarto si era arrivati all’intervallo (46-50). Per la Germania, 23 punti con 7/13 dal campo e 5 rimbalzi per Franz Wagner, 21 di Schroder e 10 di Christian Sengfelder.