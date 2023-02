Asvel-Virtus Bologna: la presentazione di coach Scariolo

LDLC ASVEL Villeurbanne vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due domani, venerdì 03 febbraio, ore 21.00 Astroballe (Villeurbanne).

Diretta Sky Sport Uno, Eleven Sports, Euroleague.tv e Radio Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: DAMIR JAVOR, MILIVOJE JOVCIC, VASILIKI TSAROUCHA.

Rientra tra i giocatori convocabili Nico Mannion. Indisponibili Iffe Lundberg, Leo Menalo e Semi Ojeleye.

Le dichiarazioni di Coach Scariolo alla vigilia della trasferta francese: “Affronteremo questa difficile e importante partita con alcune assenze molto pesanti come purtroppo è stata la normalità fino ad ora in questa stagione, ma con il giusto spirito, motivazione e col desiderio di continuare a competere contro una squadra che rispettiamo molto in particolare perché in casa mostrano una versione di loro stessi molto competitiva. Hanno rinforzato molto bene la squadra con l’aggiunta di Dee Bost, un ottimo giocatore. Abbiamo ancora vivo il ricordo della partita di andata a Bologna, dove loro non hanno mai mollato anche quando erano sotto nel punteggio e sono tornati avanti”.

Le parole di Daniel Hackett nel pre-gara: “Affrontiamo una squadra di alto livello che ci ha battuto in casa nostra nella gara di andata. Vogliamo andare a giocare a casa loro in maniera decisa, facendo di tutto per portare a casa il risultato, soprattutto perché questa è una di quelle partite fondamentali per il nostro cammino verso i playoff. Ci aspetta una bella sfida, l’Asvel in casa gioca bene ed è una squadra difficile da battere tra le mura amiche. L’obiettivo deve essere quello di rimanere concentrati per tutti i 40′ e giocare con il coltello fra i denti.”

virtus.it