Benvenuti nel fantastico mondo di Tommaso Marino: VLOG Ep.4

Continuiamo a portarvi nel fantastico mondo di Tommaso Marino ed eccoci finalmente con il quarto episodio dello suo SCAFATI VLOG.

Nell’episodio precedente Tommy ci ha raccontato la giornata della prima amichevole dopo 7 mesi di stop, partendo fin dalla colazione per arrivare a darci la buonanotte.

Questo episodio invece ha un doppio aspetto, ci porta ad una giornata di un altra amichevole e allo stesso tempo ci fa capire quanto tenga a questo progetto, primo in Italia a livello pro. Si parte con il mal di schiena, passando per un’analisi di perchè sta facendo questo VLOG e di cosa può comportare purtroppo in Italia in caso di cattivi risultati sportivi. La giornata si chiude la serata con un finale a sorpresa tutto da gustare.

Noi stiamo con Tommy fin dall’inizio e vada come vada lo supporteremo sempre, consiglio: dateci un’occhiata qui di seguito, pesando il giusto le sue parole.

Qui potete trovare la storia di chi è veramente Tommaso Marino e il racconto del suo primo episodio SCAFATIVLOG

Cliccate qui per vedere i primi tre episodi del suo fantastico mondo

Non ci resta che aspettare i prossimi episodi, non mancate!!