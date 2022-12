Coach Pozzecco e Trainotti in missione ad Orlando. Bucks-Magic e incontro con Banchero nella giornata di domani

Gianmarco Pozzecco e Salvatore Trainotti sono ad Orlando per assistere alla partita tra Milwaukee Bucks ed Orlando Magic ma soprattutto per parlare con Paolo Banchero.

Come rivela Piero Guerrini di Tuttosport, la delegazione azzurra ha in programma un incontro, fissato domani, in cui parleranno direttamente con la giovane stella dei Magic e la sua famiglia per presentare il progetto dell’Italbasket.

Poi Pozzecco e Trainotti si sposteranno a Salt Lake City per assistere a Utah Jazz – Golden State Warriors e fare visita a Simone Fontecchio.