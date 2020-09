Consiglio Federbasket, Petrucci si ricandida alla presidenza per il quadriennio 2021-2024

Si è tenuto a Roma (Salone d’Onore CONI, Foro Italico) il Consiglio Federale della FIP presieduto dal dott. Giovanni Petrucci.

Il presidente del CONI Giovanni Malagò è intervenuto in apertura di Consiglio e ha aggiornato i Consiglieri sui principali temi di politica sportiva nazionale ed internazionale.

Il presidente Petrucci ha confermato al presidente Malagò la fiducia e la stima della pallacanestro italiana.

Tra i principali argomenti trattati:

Petrucci ufficializza la propria Candidatura alla Presidenza 2021-2024

Le Assemblee Elettive Regionali hanno avuto un’alta partecipazione in tutt’Italia. Il presidente Petrucci si è complimentato con i Comitati Regionali e i loro Presidenti, per il fattivo lavoro svolto. A seguire Petrucci ha ufficializzato la propria candidatura alla carica di Presidente federale per il quadriennio 2021-2024.

Commissione Medica Scientifica FIP

Giovanni Favaro, direttore generale Treviso Basket, su proposta della Lega Basket di Serie A, è entrato a far parte della Commissione Medico Scientifica FIP guidata dal prof. Francesco Landi.

FONTE: Ufficio Stampa FIP