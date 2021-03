DiVincenzo non avrà il passaporto a breve; a Belgrado andrà Paolo Banchero

Donte DiVincenzo vuole prendere il passaporto italiano quanto prima, ma il covid ha frenato i lavori della FIP, secondo quanto si apprende dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Il play dei Bucks quindi non vestirà la maglia azzurra a Belgrado per il PreOlimpico, ma ciò significa che Meo Sacchetti – prima del riavvicendamento con Ettore Messina – molto probabilmente virerà su Paolo Banchero, che sta terminando il suo ultimo anno di high school prima di giocare per Duke nella prossima stagione. Sarà lui l’unico passaportato (in ambito FIBA puoi convocarne solo uno) a giocare per la Nazionale a quell’evento, ammesso che voglia.

Nico Mannion invece è italiano a tutti gli effetti e potrà essere convocato tranquillamente senza alcun vincolo.