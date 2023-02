EBW 2023 Qualifiers – Altro successo Italia, battuta la Svizzera

Vincendo oggi a Friburgo contro la Svizzera (63-79), la Nazionale Femminile ha concluso imbattuta il ciclo degli EuroBasket Women 2023 Qualifiers.

La miglior marcatrice è stata Olbis Andrè con 16 punti, in doppia cifra anche Martina Bestagno (14), Costanza Verona (10) e Cecilia Zandalasini (10).

L’8 marzo Lubiana ospiterà il sorteggio dei gironi di EuroBasket Women: insieme all’Italia si sono già qualificate 10 formazioni, ovvero Francia, Grecia, Turchia, Belgio, Serbia, Montenegro, Spagna e Lettonia, insieme ai Paesi ospitanti Israele e Slovenia. Le prime sei squadre classificate al Campionato Europeo accederanno poi al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi Olimpici di Parigi.

Così coach Lardo a fine partita. “Complimenti alla Svizzera, che certamente oggi ha giocato la sua migliore partita delle Qualificazioni. Nel primo tempo la loro energia ci ha messo in difficoltà, nell’ultimo quarto abbiamo difeso con più aggressività e mosso meglio la palla. I due principi fondamentali per la pallacanestro che vogliamo giocare. Certamente all’Europeo non ci potremo permettere questi cali di tensione”.

Rispetto al Lussemburgo non cambia il quintetto (Verona, Spreafico, Zandalasini, Keys, Bestagno) ma rispetto alla sfida di tre giorni fa la partita rimane in equilibrio per 35 minuti. Il primo quarto si chiude sul +2 per le padrone di casa (21-19), merito delle ottime percentuali al tiro da fuori (4/7 da 3) delle elvetiche e demerito di un’applicazione difensiva delle Azzurre rivedibile.

Nel secondo quarto la Svizzera tocca il massimo vantaggio sul 28-23 con la tripla di Schwarz, immediata e provvidenziale la risposta Azzurra col 9-0 ispirato dai punti di Verona e Keys (28-32) All’intervallo lungo si va sul 33-36, con la magia di Constantin a fil di sirena. A farci male sono Herminjard e Schwarz, entrambi a quota 8, con la Svizzera che si mantiene sul 60% al tiro da 3.

Nel terzo quarto il copione non cambia: l’Italia non riesce a scappare e ogni volta che prende 4 o 5 punti di vantaggio viene regolarmente ripresa da Herminjard e compagne. Bestagno mette 12 punti in 10 minuti ma non basta per allungare con decisione e nell’ultimo quarto si entra con un vantaggio tutt’altro che rassicurante (51-56).

La tripla di Spreafico ci porta per la prima volta nella partita sul +7 (54-61), poi Andrè capitalizza uno splendido assist di Zandalasini e ci regala la doppia cifra di vantaggio (57-68) a 4’ dall’ultima sirena. Negli ultimi minuti, finalmente, le Azzurre si sciolgono: di Romeo il canestro del +16 (59-75), poi è ancora Andrè a rimpinguare il proprio bottino personale.

Vince l’Italia, 6-0 nelle Qualificazioni.

Prossima tappa, l’EuroBasket Women 2023!

EuroBasket Women 2023 Qualifiers, Game #6

Friburgo, Site Sportif Saint-Leonard

Svizzera-Italia 63-79 (21-19; 12-17; 18-18; 12-23)

Svizzera: Marie ne, Constantin 2 (1/3), Ranisavljevic ne, Tacconi ne, Hatch 11 (4/11, 1/2), Favre 7 (2/11), Stoianov (0/1), Jacquot 5 (1/4, 1/2), Schwarz 11 (2/4, 2/3), Herminjard 13 (2/7, 3/4), Fora 14 (3/5, 2/6), Martinez ne. All. Marcario

Italia: Keys 8 (2/5, 1/1), Romeo 4 (1/2, 0/4), Bestagno 14 (5/9, 0/1), Verona 10 (2/2, 2/4), Zandalasini 10 (3/10, 1/3), Trucco 5 (1/2, 1/2), Fassina 6 (3/5, 0/1), Pastrello ne, Andrè 16 (7/9), Spreafico 6 (0/1, 2/4), Panzera ne, Attura. All. Lardo

Arbitri: Marion Ortis (Francia), Kate Unsworth (Inghilterra), Joana Pessoa (Portogallo)

Spettatori: 600.

Tiri da due Svi 15/46, Ita 24/45; Tiri da tre Svi 9/16, Ita 7/20; Tiri liberi Svi 6/12, Ita 10/16; Rimbalzi Svi 31, Ita 46 (Zandalasini 7); Assist Svi 16, Ita 26 (Zandalasini 9).

La formula

All’EuroBasket Women 2023 si qualificano 14 squadre, ovvero le prime di ogni gruppo e le quattro migliori seconde. Nel caso in cui Slovenia e Israele fossero tra le squadre che hanno passato il turno, si qualificherebbero anche la quinta e la sesta migliore seconda. FIBA ha confermato l’esclusione dall’Europeo di Russia e Bielorussia, a seguito della guerra in Ucraina.

Il girone H

11 novembre 2021

Slovacchia-Italia 66-69

Lussemburgo-Svizzera 54-58

14 novembre 2021

Italia-Lussemburgo 82-48

Svizzera-Slovacchia 50-65

24 novembre 2022

Italia-Svizzera 78-29

Lussemburgo-Slovacchia 57-77

27 novembre 2022

Italia-Slovacchia 81-60

Svizzera-Lussemburgo 43-81

9 febbraio 2023

Lussemburgo-Italia 51-109

Slovacchia-Svizzera 78-50

12 febbraio 2023

Svizzera-Italia 63-79

Slovacchia-Lussemburgo (ore 19.00)

Classifica

Italia 6-0

Slovacchia 3-2

Svizzera 1-5

Lussemburgo 1-4

Game #5

Lussemburgo-Italia 51-109 (13-24; 12-25; 18-25; 8-35)

Lussemburgo: Geniets 16 (2/4, 3/7), Hamalainen 1 (0/1), Mossong 2 (1/5, 0/2), Bidinger 3 (0/2, 1/3), Coulon (0/1 da 3), Wolff (0/2 da 3), Jablonowski 6 (2/5, 0/2), Blasen, Irthum, Schumacher 3 (1/1 da 3), E. Skrijelj 6 (0/3, 2/5), Etute 14 (3/12, 0/1). All. Dziurdzia.

Italia: Keys 11 (4/6, 0/1), Villa 3 (1/1 da 3), Romeo 21 (7/8 da 3), Bestagno 4 (2/3, 0/1), Verona 11 (1/1, 3/3), Zandalasini 10 (3/6, 1/4), Trucco, Fassina 11 (4/5, 0/2), Andrè 14 (6/9), Spreafico 10 (3/7 da 3), Panzera 9 (0/1, 3/6), Attura 5 (1/1, 1/5). All. Lardo

Arbitri: Alexandre Maret (Francia), Pierre Gilis (Belgio), David Caballe (Irlanda)

Spettatori: 700.

Tiri da due Lus 8/32, Ita 21/32; Tiri da tre Lus 7/24, Ita 19/38; Tiri liberi Lus 14/17, Ita 10/12; Rimbalzi Lus 31, Ita 38 (Andrè 8); Assist Lus 9, Ita 30 (Zandalasini e Fassina 6).

Ufficio Stampa Fip