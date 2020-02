Estonia-Italia, parla Sacchetti: “Grande difesa nel secondo tempo”

In terra estone l’Italia ha colto la seconda vittoria in altrettante partite di qualificazione europea 2021 (azzurri già con il pass in quanto uno dei Paesi organizzatori).

Queste le parole del CT Meo Sacchetti: “Sono molto felice perché non abbiamo avuto vita facile. Il palazzetto pieno e la qualità dell’Estonia ci hanno reso complicato il compito. Siamo finiti sotto ma lavorando insieme in difesa ne siamo usciti e questo mi rende orgoglioso. Stasera al palazzetto c’era una grande atmosfera e giocare qui non sarà una passeggiata per nessuno. All’inizio non siamo riusciti a fare le nostre cose ma nel secondo tempo tutto è cambiato grazie alla difesa. Sono soddisfatto”.

Il pensiero di Giampaolo Ricci: “Sapevamo che non sarebbe stato facile giocare qui e contro una buonissima squadra come l’Estonia. Abbiamo faticato all’inizio perché non siamo riusciti a mettere in campo le nostre cose ma ne siamo venuti fuori di squadra. Nonostante la giovane età, abbiamo vinto con energia e aiutandoci l’uno con l’altro”.

Gli Azzurri faranno rientro in Italia nella mattinata di lunedì. A novembre la seconda “finestra” di qualificazione a EuroBasket 2021. Il 27 novembre in casa contro la Macedonia del Nord e il 30 novembre contro la Russia in trasferta. Sedi e orari ancora da definire. In estate (23/28 giugno) il torneo Preolimpico a Belgrado. Italia nel girone con Senegal, Portorico, Nuova Zelanda, Repubblica Dominicana e Serbia.

