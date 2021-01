EuroBasket 2021 Women Qualifiers, la “bolla” di Istanbul. Il 4 febbraio la Danimarca, il 6 la Romania

La prossima settimana la Nazionale Femminile vola nella “bolla” di Istanbul per affrontare le ultime due partite di qualificazione all’EuroBasket Women 2021. Le Azzurre saranno impegnate il 4 febbraio con la Danimarca e il 6 sfideranno la Romania: entrambe le partite si giocheranno alle 19.00 (ora italiana) e saranno trasmesse da SkySportHD.

Squadra e staff si radunano a Roma domenica mattina e lunedì pomeriggio, dopo due sedute di allenamento, volano in Turchia dopo aver rispetto il protocollo sanitario FIBA che regola l’ingresso delle squadre nella “bolla”. Rispetto agli impegni di Novembre, una sola variazione con l’innesto di Costanza Verona al posto di Laura Spreafico.

Per qualificarci al prossimo Europeo l’Italia deve necessariamente vincere le due partite con Danimarca e Romania. Salvo clamorose sorprese, il primo posto del girone sarà della Repubblica Ceca per differenza canestri ma chiudendo con un bilancio di 5-1 le Azzurre sarebbero praticamente certe di rientrare tra le migliori cinque seconde classificate dei nove gruppi.

Per l’EuroBasket Women 2021, che si gioca dal 17 al 27 giugno tra Strasburgo e Valencia, sono già qualificate Spagna, Francia, Belgio, Svezia e Serbia. Gli altri 11 posti saranno assegnati al termine della finestra di febbraio.

Così Lino Lardo alla vigilia del raduno. “Energia. Coraggio. Passione. Dovranno essere questi i temi che ci accompagneranno verso le ultime partite di qualificazione all’Europeo. Le due vittorie di novembre ci devono dare la spinta per volare a Istanbul con la giusta determinazione. Ci attendono sfide decisive, la concentrazione va tenuta alta dal primo minuto del raduno: sarà fondamentale ricordarci ogni giorno che a Riga siamo riusciti a battere Romania e Repubblica Ceca giocando sempre di squadra, in attacco e in difesa. Mi aspetto di ritrovare lo stesso spirito che ha animato la bolla di novembre, quando le ragazze si sono dimostrate molto attente ed estremamente determinate a ottenere la qualificazione”.

Le Azzurre

#3 Nicole Romeo (1989, 170, P, Passalacqua Ragusa)

#4 Martina Bestagno (1990, 189, C, Umana Reyer Venezia)

#5 Debora Carangelo (1992, 168, P, Umana Reyer Venezia)

#8 Costanza Verona (1999, 1.70, P, Allianz Geas Sesto S. Giovanni)

#9 Cecilia Zandalasini (1996, 185, A, Fenerbahce – Turchia)

#11 Francesca Pan (1997, 185, G/A, Umana Reyer Venezia)

#13 Valeria De Pretto (1991, 185, A, Famila Wuber Schio)

#14 Martina Crippa (1989, 178, G, Famila Wuber Schio)

#16 Sara Madera (2000, 186, C, Broni ’93)

#22 Olbis Futo Andrè (1998, 186, C, Famila Wuber Schio)

#23 Sabrina Cinili (1989, 191, A, Famila Wuber Schio)

#30 Beatrice Attura (1994, 175, P, Umana Reyer Venezia)

#32 Samantha Ostarello (1991, 188, A, La Molisana Campobasso)

#41 Elisa Penna (1995, 190, A, Umana Reyer Venezia)

Riserve a casa:

Elisa Ercoli (1995, 190, C, Allianz Geas Sesto S. Giovanni)

Gaia Gorini (1992, 185, P, La Molisana Campobasso)

Jasmine Keys (1997, 190, A-C, Famila Wuber Schio)

Giuditta Nicolodi (1995, 185, A, Passalacqua Ragusa)

Ilaria Panzera (2002, 180, G, Geas Sesto S. Giovanni)

Francesca Pasa (2000, 173, P-G, Fila San Martino di Lupari)

Mariella Santucci (1997, 180, P, Passalacqua Ragusa)

Martina Spinelli (2002, 186, C, Limonta Costa Masnaga)

Valeria Trucco (1999, 192, A, Passalacqua Ragusa)

Matilde Villa (2004, 168, P, Limonta Costa Masnaga)

Lo Staff

Capo Delegazione: Raffaella Masciadri

Allenatore: Lino Lardo

Assistente allenatore: Giovanni Lucchesi

Assistente allenatore: Massimo Romano

Preparatore Fisico: Matteo Panichi

Medico: Piergiuseppe Tettamanti

Ortopedico: Andrea Billi

Fisioterapisti: Davide Pacor, Giampaolo Cau

Team Manager: Francesco Forestan

Addetto Stampa: Giancarlo Migliola

Videomaker: Marco Cremonini (31/1-1/2)

Il Programma

31 Gennaio

Ore 12.00 Inizio raduno c/o CPO C.O.N.I., Largo G. Onesti 1 (Roma)

Ore 18.00-20.00 Allenamento

1 Febbraio

Ore 9.00-10.00 Allenamento

Ore 14.00 Partenza per Istanbul

Ore 16.30 Arrivo a Istanbul e trasferimento c/o Renaissance Polat Hotel

Ore 19.40-21.10 Allenamento c/o Sinan Erden Sports Hall

2 Febbraio

Ore 11.10-11.55 Allenamento

Ore 19.40-21.10 Allenamento

3 Febbraio

Ore 11.10-11.55 Allenamento

Ore 19.40-21.10 Allenamento

4 Febbraio

Ore 11.40-12.25 Allenamento

Ore 21.00 Italia-Danimarca (le 19.00 in Italia)

5 Febbraio

Ore 11.10-11.55 Allenamento

Ore 19.40-21.10 Allenamento

6 Febbraio

Ore 11.40-12.25 Allenamento

Ore 21.00 Italia-Romania (le 19.00 in Italia)

7 Febbraio

Ore 8.30 Partenza volo Charter per Roma

Ore 11.00 Arrivo a Roma

Fine Raduno

EuroBasket Women 2021 Qualifiers

Girone D, Riga (Lettonia)

La prima finestra

15 novembre 2019

ITALIA-Repubblica Ceca 52-62

Romania-Danimarca 70-55

17 novembre 2019

Danimarca-ITALIA 72-82

Repubblica Ceca-Romania 60-59

La seconda finestra

13 novembre 2020

Repubblica Ceca-Danimarca 84-64

Romania-ITALIA 68-90

15 novembre 2020

Danimarca-Romania 91-74

Repubblica Ceca-ITALIA 63-69

Classifica Girone D*

Repubblica Ceca 7 (3/1)

ITALIA 7 (3/1)

Danimarca 5 (1/3)

Romania 5 (1/3)

*FIBA assegna 2 punti per la vittoria e un punto per la sconfitta

La terza finestra

4 febbraio 2021

ITALIA-Danimarca (ore 19.00)

Romania-Repubblica Ceca

6 febbraio 2021

ITALIA-Romania (ore 19.00)

Danimarca-Repubblica Ceca

La Formula

Le 33 squadre sono state divise in 9 Gironi, sei da quattro squadre e tre da tre. Accedono all’Europeo 14 Nazionali: le prime di ogni Gruppo e le cinque migliori seconde. Per il calcolo delle migliori seconde verranno esclusi i risultati ottenuti nel girone contro le squadre quarte classificate. La fase finale dell’EuroBasket Women 2021 (17-27 giugno) si giocherà a Valencia (Spagna), la Francia ospiterà due gironi della prima fase a Strasburgo. L’Europeo sarà dunque organizzato in maniera congiunta da Francia e Spagna.

