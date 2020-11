EuroBasket 2022, Amedeo Tessitori inarrestabile! Italia batte di nuovo la Russia!

Partita equilibrata alla Saku Suurhall di Tallinn, ma un’ottima difesa, un dominante Amedeo Tessitori sotto canestro e le due triple della staffa di Spissu nel finale permettono agli azzurri di restare imbattuti in testa al girone. Dopo la gara al PalaBarbuto, Italia batte ancora la Russia per 70-66. Il centro della Virtus ha sbriciolato il suo precedente career high in nazionale, chiudendo con 27 punti (11/16 da 2), più 9 rimbalzi per un totale di 26 di valutazione. Appuntamento ora per la bolla di febbraio 2021, dove l’Italia – già qualificata in quanto Paese organizzatore – affronterà l’Estonia e due volte la Macedonia del Nord. La sede della prossima “bolla” verrà comunicata tra qualche settimana. A breve la cronaca completa del match.

Russia – Italia 66-70 (15-15, 31-36, 44-50)

Russia: Kulagin 7, Baburin 8, Lopatin, Ivlev 6, Vorontsevich 11 (11 rimbalzi), Antipov 9, Strebkov 8, Motovilov 8, Ilnitskiy 5, Valiev 4, Grigoryev NE, Balashov NE. All: Bazarevich

Italia: Pajola 5, Spissu 11, M.Vitali 2, Ricci 12, Tessitori 27, Gaspardo 4, Akele 2, T.Baldasso, Della Valle 3, Alviti, Pecchia 1, Moretti 3. All: Sacchetti