EuroBasket 2022 Italia-Serbia, Pozzecco: “Una delle partite più belle della storia della Nazionale”

Un’Italia monumentale batte la Serbia (96-84) e vola ai Quarti di finale dell’EuroBasket 2022 bissando il successo del Pre Olimpico di Belgrado e offrendo una prestazione speciale. Una vittoria, la seconda consecutiva in gare ufficiali e la prima in un Europeo contro la Serbia, fatta di cervello, cuore, determinazione e grinta. Una vittoria speciale contro una delle squadre favorite al titolo e quarta nel ranking continentale. Un successo che vale la sfida alla Francia (mercoledì 14 settembre alle 17.15, live ELEVEN, Sky Sport e NOW) per un posto in semifinale.

Miglior marcatore Azzurro Marco Spissu con 22 punti (career high). In doppia cifra anche Nicolò Melli (21), Simone Fontecchio (19) e Achille Polonara (16).

“A mio giudizio – ha commentato coach Pozzecco – una delle partite più belle della storia della Nazionale, giocata con grande cuore da tutti i ragazzi. Abbiamo stupito tutti con una prestazione di assoluto livello contro una squadra fortissima, la Serbia, che le ha provate tutte per vincere. Facile citare la partita incredibile di Marco Spissu, ma vanno menzionati tutti i ragazzi, nessuno escluso. Abbiamo un cuore grande, un pizzico di follia e tanta compattezza. Forse siamo una squadra che nessuno vuole affrontare. Una serata che ricorderemo a lungo”.

