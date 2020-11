EuroBasket 2022 Qualifiers. I 16 convocati del CT Sacchetti per il raduno di Roma

Il CT Meo Sacchetti ha diramato le convocazioni per gli atleti che dovranno ritrovarsi a Roma il prossimo lunedì 23 novembre. Una selezione inusualmente tardiva, dovuta all’incertezza causata dalla pandemia da COVID-19 che imperversa nel nostro Paese e non solo. Solo 12 dei 16 atleti selezionati partiranno per la “bolla” di Tallinn mercoledì 25 novembre.

In Estonia, gli Azzurri affronteranno la Macedonia del Nord (28 novembre, ore 15.00 in Italia, diretta Sky Sport Arena) e la Russia (30 novembre, ore 15 in Italia, diretta Sky Sport Arena). L’Italia, già qualificata di diritto come Paese ospitante, riparte dalla splendida doppietta di febbraio, quando a Napoli e Tallinn ebbe la meglio rispettivamente sui russi 83-64 e sugli estoni 81-87. Azzurri primi in graduatoria con 4 punti ma di fatto fuori classifica. Gare decisive invece per le altre tre squadre, a caccia di due posti su tre per accedere all’Europeo del 2022 (uno dei quattro gironi della prima fase si giocherà al Forum di Milano).

I convocati del CT Meo Sacchetti

#00 Amedeo Della Valle (1994, 196, A, Buducnost Voli – Montenegro)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#1 Paolo Banchero (2002, 206, A, O’Dea High School – Usa)

#7 Leonardo Candi (1997, 190, P/G, Unahotels Reggio Emilia)

#11 Davide Moretti (1998, 190, P, A|X Armani Exchange Milano)

#13 Tommaso Baldasso (1998, 191, P/G, Virtus Roma)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Virtus Segafredo Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Virtus Segafredo Bologna)

#19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Germani Brescia)

#25 Michele Ruzzier (1993, 183, P, Openjobmetis Varese)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#32 Andrea Pecchia (1997, 197, G/A, Acqua San Bernardo Cantù)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Virtus Segafredo Bologna)

Giocatori a disposizione

#18 Davide Casarin (2003, 194, P/G, Umana Reyer Venezia)

#21 Matteo Fantinelli (1993, 195, P, Fortitudo Lavoropiù Bologna)

#35 Leonardo Totè (1997, 211, C, Fortitudo Lavoropiù Bologna)

Commissario Tecnico: Meo Sacchetti

Il programma

Lunedì 23 novembre

Ore 12.00 – Inizio raduno presso CPO Giulio Onesti (Roma)

Ore 17.30/19.30 – Allenamento

Martedì 24 novembre

Ore 10.30/12.30 – Allenamento

Ore 17.30/19.30 – Allenamento

Mercoledì 25 novembre

Ore 10.00/12.00 – Allenamento

Ore 14.30 – Volo Roma-Tallinn

Giovedì 26 novembre*

Ore 9.00/9.45 – Allenamento

Ore 15.30/17.00 – Allenamento

Venerdì 27 novembre

Ore 10.00/10.45 – Allenamento

Ore 17.15/18.45 – Allenamento

Sabato 28 novembre

Ore 9.00/9.45 – Allenamento

Ore 16.00 (15.00 italiane) Italia-Macedonia del Nord (diretta Sky Sport Arena)

Domenica 29 novembre

Ore 10.00/10.45 – Allenamento

Ore 17.15/18.45 – Allenamento

Lunedì 30 novembre

Ore 10.00/10.45 – Allenamento

Ore 16.00 (15.00 italiane) Russia-Italia (diretta Sky Sport Arena)

Martedì 1° dicembre

Fine raduno e rientro a Roma

*ore locali

EuroBasket 2022 Qualifiers

Girone B, Tallinn (Estonia)

28 novembre 2020

Italia-Macedonia del Nord ore 15.00 italiane

Estonia-Russia ore 19.30 italiane

30 novembre 2020

Russia-Italia ore 15.00 italiane

Estonia-Macedonia del Nord ore 19.30 italiane

Classifica Girone B

Italia 4 (2/0)

Estonia 3 (1/1)

Russia 3 (1/1)

Macedonia del Nord 2 (0/2)

*FIBA assegna 2 punti per la vittoria e un punto per la sconfitta

Le gare della prima finestra

20 febbraio 2020

Italia-Russia 83-64

Macedonia del Nord-Estonia 72-81

23 febbraio 2020

Estonia-Italia 81-87

Russia-Macedonia del Nord 77-67

Le gare della terza finestra (date da confermare)

18 febbraio 2021

Italia-Estonia

Macedonia del Nord-Russia

21 febbraio 2021

Macedonia del Nord-Italia

Russia-Estonia

La Formula

Le 32 partecipanti sono divise in 8 gruppi da quattro squadre ciascuno. Si qualificano all’EuroBasket 2022 le prime tre di ogni gruppo, eccetto quelle inserite nei raggruppamenti con una delle 4 Nazioni che ospiteranno la rassegna continentale (Italia, Repubblica Ceca, Georgia e Germania). In questo caso, oltre alle quattro Nazioni che ospitano l’Europeo, si qualificheranno le prime due squadre classificate.

La formula prevede gare di andata e ritorno lungo 3 “finestre”: 17/25 febbraio 2020, 23 novembre/1° dicembre 2020, 15/23 febbraio 2021. Gli Azzurri, così come cechi, georgiani e tedeschi, partecipano fuori classifica alle qualificazioni.

I quattro gironi dell’EuroBasket 2022 (1-18 settembre) si giocheranno a Milano (Italia), Praga (Repubblica Ceca), Tbilisi (Georgia) e Colonia (Germania). Le fasi finali si disputeranno a Berlino (Germania).

Tutte le “bolle” di EuroBasket 2022

Girone A (Valencia, Spagna)

Romania, Polonia, Israele, Spagna

Girone B (Tallinn, Estonia)

ITALIA, Macedonia del Nord, Estonia, Russia

Girone C (Vilnius, Lituania)

Repubblica Ceca, Belgio, Lituania, Danimarca

Girone D (Istanbul, Turchia)

Croazia, Turchia, Paesi Bassi, Svezia

Girone E (Espoo, Finlandia)

Finlandia, Georgia, Svizzera, Serbia

Girone F (Lubiana, Slovenia)

Austria, Ungheria, Slovenia, Ucraina

Girone G (Pau, Francia)

Germania, Montenegro, Gran Bretagna, Francia

Girone H (Sarajevo, Bosnia Erzegovina)

Grecia, Lettonia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria

FONTE: Ufficio Stampa FIP