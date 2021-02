EuroBasket 2022 Qualifiers, Italia cade anche con la Macedonia del Nord

Dopo una marcia ininterrotta di sole vittorie, l’Italia torna a casa con due sconfitte consecutive. Dopo il ko con Estonia, ecco quella con la Macedonia del Nord nella gara finale (per gli azzurri) della bolla di Perm, in Russia. Domani i balcanici se la vedranno proprio con l’Estonia: chi vince, strappa il pass per la fase finale dell’europeo.

Per l’Italia il crollo nel terzo quarto, dopo un’ottima prima parte di gara. A breve la cronaca completa della partita.

Macedonia del Nord – Italia 86-78 (20-30, 41-52, 67-65)

MKD: V.Stojanovski 16, Wiley 13, Dimitrijevjki 22, D.Stojanovski 8, Trajkovskij 4, Krstevski 2, Magdevski 20, Nikolov 2, Gjuroski.

ITA: Spissu 17, Vitali 11, Baldi Rossi 6, Bortolani 11, Ricci 2, Procida 10, Alviti 7, Akele 4, Candi 3, Spagnolo 7, Zanotti, Baldasso NE.