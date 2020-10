EuroBasket 2022 Qualifiers: la long list di Meo Sacchetti

Meo Sacchetti e Lino Lardo hanno sciolto le riserve. In vista delle ormai imminenti gare di qualificazione ai rispettivi campionati europei, i due CT hanno diramato le long list dalle quali poi verranno selezionati gli Azzurri e le Azzurre che dovranno trasferirsi nelle “bolle” di Tallinn (maschile, dal 23 al 30 novembre) e Riga (femminile, dall’8 al 16 novembre).

Sacchetti conferma il progetto di ringiovanimento della squadra Nazionale avviato dopo il Mondiale del 2019 e, come per le prime due gare di qualificazione, compone una long list che può contare su elementi ormai stabilmente nel giro Azzurro insieme a giovani che, se selezionati ulteriormente, sarebbero alla primissima esperienza con la canotta della Senior maschile. Pur essendo già qualificata per l’EuroBasket 2022 (uno dei quattro gironi si giocherà al Forum di Milano), l’Italia punta ad onorare la competizione continuando a vincere come fatto a febbraio contro Russia ed Estonia.

La long list della Nazionale maschile

Awudu Abass (1993, 198, G, Virtus Segafredo Bologna)

Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

Tommaso Baldasso (1998, 191, P, Virtus Roma)

Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A/C, UNAHOTELS Reggio Emilia)

Paolo Banchero (2002, 206, A, O’Dea High School – Usa)

Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

Giordano Bortolani (2000, 193, G, Germani Brescia)

Leonardo Candi (1997, 190, P/G, UNAHOTELS Reggio Emilia)

Davide Casarin (2003, 194, P/G, Umana Reyer Venezia)

Amedeo Della Valle (1994, 196, A, Buducnost VOLI – Montenegro)

Matteo Fantinelli (1993, 195, P, Fortitudo Lavoropiù Bologna)

Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

Sasha Grant (2002, 198, A, Bayern Monaco – Germania)

Davide Moretti (1998, 190, P, A|X Armani Exchange Milano)

Alessandro Pajola (1999, 194, P, Virtus Segafredo Bologna)

Andrea Pecchia (1997, 197, G/A, Acqua San Bernardo Cantù)

Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Virtus Segafredo Bologna)

Michele Ruzzier (1993, 183, P, Openjobmetis Varese)

Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Virtus Segafredo Bologna)

Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

Leonardo Totè (1997, 211, C, Fortitudo Lavoropiù Bologna)

Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

Nella seconda metà del mese di novembre toccherà ai ragazzi di coach Sacchetti, capaci di sorprendere Russia ed Estonia con un roster giovanissimo. Il posto all’EuroBasket del 2022 (inizialmente 2021) è assicurato e Meo può contare sulle altissime motivazioni di ragazzi che puntano a confermarsi in Azzurro sfruttando ogni occasione disponibile. Attualmente prima a punteggio pieno, l’Italia sfiderà la Macedonia del Nord, fanalino di coda del raggruppamento, e poi la Russia (+19 Italia all’andata).

EuroBasket 2022 Qualifiers

Girone B, Tallinn (Estonia)

28 novembre 2020

Italia-Macedonia del Nord

Estonia-Russia

30 novembre 2020

Russia-Italia

Estonia-Macedonia del Nord

Classifica Girone B

Italia 4 (2/0)

Estonia 3 (1/1)

Russia 3 (1/1)

Macedonia del Nord 2 (0/2)

*FIBA assegna 2 punti per la vittoria e un punto per la sconfitta

Le gare della prima finestra

20 febbraio 2020

Italia-Russia 83-64

Macedonia del Nord-Estonia 72-81

23 febbraio 2020

Estonia-Italia 81-87

Russia-Macedonia del Nord 77-67

Le gare della terza finestra (date da confermare)

18 febbraio 2021

Italia-Estonia

Macedonia del Nord-Russia

21 febbraio 2021

Macedonia del Nord-Italia

Russia-Estonia

Formula

Le 32 partecipanti sono divise in 8 gruppi da quattro squadre ciascuno. Si qualificano all’EuroBasket 2022 le prime tre di ogni gruppo, eccetto quelle inserite nei raggruppamenti con una delle 4 Nazioni che ospiteranno la rassegna continentale (Italia, Repubblica Ceca, Georgia e Germania). In questo caso, oltre alle quattro Nazioni che ospitano l’Europeo, si qualificheranno le prime due squadre classificate.

La formula prevede gare di andata e ritorno lungo 3 “finestre”: 17/25 febbraio 2020, 23 novembre/1 dicembre 2020, 15/23 febbraio 2021. Gli Azzurri, così come cechi, georgiani e tedeschi, partecipano fuori classifica alle qualificazioni.

I quattro gironi dell’EuroBasket 2022 (1-18 settembre) si giocheranno a Milano (Italia), Praga (Repubblica Ceca), Tbilisi (Georgia) e Colonia (Germania). Le fasi finali si disputeranno a Berlino (Germania).

Tutte le “bolle” dell’EuroBasket 2022

Girone A (Valencia, Spagna)

Romania, Polonia, Israele, Spagna

Girone B (Tallinn, Estonia)

ITALIA, Macedonia del Nord, Estonia, Russia

Girone C (Vilnius, Lituania)

Repubblica Ceca, Belgio, Lituania, Danimarca

Girone D (Istanbul, Turchia)

Croazia, Turchia, Paesi Bassi, Svezia

Girone E (Espoo, Finlandia)

Finlandia, Georgia, Svizzera, Serbia

Girone F (Lubiana, Slovenia)

Austria, Ungheria, Slovenia, Ucraina

Girone G (Pau, Francia)

Germania, Montenegro, Gran Bretagna, Francia

Girone H (Sarajevo, Bosnia Erzegovina)

Grecia, Lettonia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria

Ufficio Stampa FIP