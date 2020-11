EuroBasket 2022 Qualifiers, Russia-Italia domani a Tallinn alle 15

Dopo il rinvio della gara di ieri contro la Macedonia del Nord la FIBA ha confermato, nel primo pomeriggio di oggi, che il match contro i macedoni verrà recuperato nella terza finestra di qualificazione a EuroBasket 2022 in programma “in bolla” a febbraio 2021 (sede ancora da ufficializzare). Rinviata a febbraio anche la seconda gara che la formazione balcanica avrebbe dovuto giocare domani contro l’Estonia. Non più due ma tre le partite che l’Italia dovrà affrontare nell’ultima tornata di qualificazione: Italia-Macedonia del Nord, Italia-Estonia e Macedonia del Nord-Italia.

Gli Azzurri giocheranno invece regolarmente contro la Russia domani, lunedì 30 novembre, alle ore 15.00 italiane live su Sky Sport Arena. La gara si disputerà a porte chiuse.

Così coach Sacchetti: “Eravamo pronti a scaricare l’adrenalina nella partita di ieri. Non ci siamo riusciti e per questo abbiamo deciso di rimanere in campo per un allenamento che alla fine si è rivelato molto intenso. I ragazzi hanno voglia di misurarsi con il basket internazionale e domani ne avranno l’occasione. Senza voler sottovalutare la Macedonia del Nord, non sbaglio dicendo che la Russia è squadra di un livello superiore. La gara contro l’Estonia lo dimostra e noi dovremo essere bravi a fare la nostra gara. Ciò che mi piace di questo gruppo giovane è l’atteggiamento e la voglia di non fare calcoli. Non resta che contare le ore che ci separano dalla palla a due”.

“Non vediamo l’ora di giocare – ha detto Giampaolo Ricci – anche perché eravamo sicuri di poterlo fare ieri fino a un’ora dall’inizio. Abbiamo incassato il contraccolpo emotivo e cominciato subito a pensare alla Russia. Una squadra sicuramente forte e che vorrà vincere ancora per raggiungere l’Europeo. Essere qui con tanti dei ragazzi che in campionato si stanno facendo valere è una fortuna. Ogni storia è diversa e ognuno arriva qui con ambizioni differenti ma tutti abbiamo lo stesso obiettivo: cercare di stare bene insieme e dimostrare sul campo che questo gruppo ha qualità”.

Esordio assoluto in Azzurro rinviato da ieri a domani per Davide Alviti, Tommaso Baldasso, Davide Moretti, Alessandro Pajola e Andrea Pecchia. Nella gestione Sacchetti (33 partite con quella di domani), hanno fatto il loro debutto in Nazionale, compresi i 5 sopracitati, ben 17 giocatori: Akele, Bortolani, Brooks, Candi, Gaspardo, Iannuzzi, Mannion, Ricci, Ruzzier, Spagnolo, Spissu e Tambone.

Testa dunque alla sfida contro la Russia, battuta all’andata a Napoli 83-64 ma che ieri ha schiacciato l’Estonia con un netto 84-56. Rispetto a febbraio scorso, coach Sergey Bazarevich può contare sulla grande esperienza di Andrey Vorontsevich, bandiera del CSKA (10 scudetti russi e 3 successi in Eurolega, tra gli altri trofei) e della Nazionale (Bronzo all’Europeo del 2011). L’ala classe 1987 è free agent ma evidentemente in ottima forma avendo contribuito alla vittoria di ieri con 15 punti (4/6 da tre).

“Voglio essere il leader di questa squadra – ha detto – e aiutare i compagni in tutti i modi possibili”.

Decisivo anche Evgenii Baburin, autore di 19 punti (5/8 da tre). Nel complesso, i russi hanno tirato con il 52.8% da dietro l’arco (19 triple realizzate, record per la Russia). Una percentuale che di fatto ha steso la squadra di Toijala costringendola al -28 finale. Così coach Bazarevich: “L’Italia ha un buon roster e soprattutto potrà giocare libera dall’assillo del risultato a tutti i costi. Avremmo voluto vederli in campo contro la Macedonia per studiarli meglio ma così non è stato e quindi dovremo fare la nostra partita”.

Con la vittoria di ieri sera, la Russia scavalca la nostra Nazionale nella classifica del gruppo B con un match in più degli Azzurri. Pur se già qualificata in qualità di Paese ospitante, l’Italia dovrà difendere il +19 dell’andata per continuare a sperare nel primo posto in caso di sconfitta contro i russi.

Italia

#00 Amedeo Della Valle (1993, 196, G, Buducnost Voli – Montenegro)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#11 Davide Moretti (1998, 190, P, A|X Armani Exchange Milano)

#13 Tommaso Baldasso (1998, 191, P/G, Virtus Roma)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Virtus Segafredo Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Virtus Segafredo Bologna)

#19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#32 Andrea Pecchia (1997, 197, G/A, Acqua San Bernardo Cantù)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Virtus Segafredo Bologna)

Commissario Tecnico: Romeo Sacchetti

Russia

#4 Evgenii Baburin (1987, 189, G, Nizhny Novgorod)

#6 Grigory Motovilov (1998, 193, G, Lokomotiv Kuban)

#8 Vladimir Ivlev (1990, 207, C, Parma Perm)

#14 Nikita Balashov (1991, 207, A, Vostok-65)

#16 Maxim Grigoryev (1990, 196, G, Parma Perm)

#16 Vladislav Trushkin (1993, 201, A, Zenit San Pietroburgo)

#19 Ivan Strebkov (1991, 193, G, Nizhny Novgorod)

#20 Andrey Vorontsevich (1987, 207, A, Free Agent)

#21 Stanislav Ilnitskiy (1994, 200, A, Lokomotiv Kuban)

#27 Andrej Lopatin (1998, 206, A, CSKA Mosca)

#30 Mikhail Kulagin (1994, 191, G, Enisey)

#31 Evgeny Valiev (1990, 205, A, Free Agent)

#32 Pavel Antipov (1991, 202, A, UNICS Kazan)

Allenatore: Sergey Bazarevich

I precedenti contro la Russia (non comprese Unione Sovietica e CSI)

26 partite giocate (16 vinte/10 perse)

7 partite giocate nelle fasi finali del Campionato Europeo (5 vinte/2 perse)

5 partite giocate nelle Qualificazioni al Campionato Europeo (4 vinte/1 persa)

1 partita giocata nelle fasi finali del Campionato del Mondo (1 persa)

13 partite giocate in campo neutro (7 vinte/6 perse)

La prima: Campionato Europeo, 28 giugno 1993 (Karlsruhe, Germania), Italia-Russia 69-95

L’ultima: Qualificazioni Europeo 2022, 20 febbraio 2020 (Napoli), Italia-Russia 83-64

La vittoria più larga: Campionato Europeo, 1 luglio 1999 (Parigi, Francia) Italia-Russia 102-79 (23)

La sconfitta più pesante: Campionato Europeo, 17 settembre 2005 (Vrsac, Serbia) Italia-Russia 61-87 (26) e Campionato Europeo, 28 giugno 1993 (Karlsruhe, Germania) Italia-Russia 69-95 (-26)

EuroBasket 2022 Qualifiers

Girone B, Tallinn (Estonia)

28 novembre 2020

Italia-Macedonia del Nord rinviata

Estonia-Russia 56-84

30 novembre 2020

Russia-Italia ore 15.00 italiane (diretta Sky Sport Arena)

Estonia-Macedonia del Nord rinviata

Classifica Girone B*

Russia 5 (2/1)

Italia 4 (2/0)**

Estonia 4 (1/2)

Macedonia del Nord 2 (0/2)**

*FIBA assegna 2 punti per la vittoria e un punto per la sconfitta

** Una gara in meno

Le gare della prima finestra

20 febbraio 2020

Italia-Russia 83-64

Macedonia del Nord-Estonia 72-81

23 febbraio 2020

Estonia-Italia 81-87

Russia-Macedonia del Nord 77-67

Le gare della terza finestra (date da confermare)

Italia-Macedonia del Nord

Estonia-Macedonia del Nord

Italia-Estonia

Macedonia del Nord-Russia

Macedonia del Nord-Italia

Russia-Estonia

La Formula

Le 32 partecipanti sono divise in 8 gruppi da quattro squadre ciascuno. Si qualificano all’EuroBasket 2022 le prime tre di ogni gruppo, eccetto quelle inserite nei raggruppamenti con una delle 4 Nazioni che ospiteranno la rassegna continentale (Italia, Repubblica Ceca, Georgia e Germania). In questo caso, oltre alle quattro Nazioni che ospitano l’Europeo, si qualificheranno le prime due squadre classificate.

La formula prevede gare di andata e ritorno lungo 3 “finestre”: 17/25 febbraio 2020, 23 novembre/1° dicembre 2020, 15/23 febbraio 2021. Gli Azzurri, così come cechi, georgiani e tedeschi, partecipano fuori classifica alle qualificazioni.

I quattro gironi dell’EuroBasket 2022 (1-18 settembre) si giocheranno a Milano (Italia), Praga (Repubblica Ceca), Tbilisi (Georgia) e Colonia (Germania). Le fasi finali si disputeranno a Berlino (Germania).

–

Ufficio Stampa FIP