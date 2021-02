EuroBasket 2022, scelti i 12 per la sfida contro la Macedonia del Nord

Perm’. La reazione di grande orgoglio dimostrata ieri sera contro l’Estonia non è stata totalmente vana. Non è arrivata la vittoria, ma il 101-105 finale dopo l’overtime non ha ribaltato il +6 (81-87) conquistato all’andata a Tallinn dagli Azzurri e questo significa che l’Italia, seppur già qualificata all’EuroBasket 2022 come Paese ospitante, chiuderà le qualificazioni in testa al girone B.Comunque vada l’ultimo impegno previsto domani a Perm’ di nuovo contro la Macedonia del Nord (ore 13.00 in Italia, diretta Sky Sport Uno). Fuori dai 12 per rotazione Amedeo Della Valle e Amedeo Tessitori.

“Dopo due partite simili – ha detto il CT Meo Sacchetti – nel bene e nel male, ora vogliamo chiudere nel migliore dei modi perché mi dispiacerebbe finire questa avventura con una sconfitta. Ho ancora negli occhi la splendida atmosfera di Napoli, con il PalaBarbuto strapieno. Da quel giorno sono successe molte cose ma ogni volta che siamo scesi in campo ho visto l’atteggiamento giusto da parte di tutti i ragazzi che sono stati chiamati in causa. Anche nella sconfitta di ieri ho visto orgoglio e questo mi fa molto piacere. Giocare tre partite in quattro giorni è stancante ma siamo l’Italia e ai giocatori chiedo l’ultimo passo per battere domani la Macedonia del Nord”.

Dopo il grande sforzo fatto per risalire dal -22 contro gli estoni, nel gruppo Azzurro c’è un pizzico di rammarico per non essere riusciti a completare la rimonta ma allo stesso tempo soddisfazione per avere, ancora una volta e con una squadra giovanissima, raddrizzato il timone uscendo da situazioni di difficoltà. In fondo è proprio questo lo scopo dello staff tecnico guidato da Meo Sacchetti: regalare esperienze a giocatori che a livello internazionale ancora non ne hanno e dare loro la possibilità di inserirsi gradualmente nell’ambiente della Nazionale per poter essere pronti nel prossimo futuro.

In questo senso i buoni minuti giocati, in momenti decisivi, da Matteo Spagnolo (2003) sono il segnale della bontà del progetto, corroborato anche dall’esordio del 2002 Gabriele Procida e dai progressi di Giordano Bortolani (2000). Una squadra, l’Italia, che fino a questo momento ha ottenuto quattro vittorie e una sola sconfitta dopo un supplementare, onorando al massimo la competizione pur sapendo di non avere alcuna necessità di qualificarsi.

La Macedonia del Nord, seppure con ridotte possibilità, gioca ancora per un posto all’EuroBasket 2022. Le sconfitte contro gli Azzurri e contro la Russia hanno inflitto un duro colpo alle chances della squadra del presidente federale Pero Antic, che però rimane ancora in corsa insieme all’Estonia. Qualora i macedoni dovessero battere l’Italia e l’Estonia non dovesse battere la Russia, le sorti delle due squadre pas-serebbero per lo scontro diretto di lunedì prossimo, con gli estoni in leggero vantaggio grazie al +9 dell’andata. Per questo motivo, domani è lecito attendersi una gara ancor più veemente di quella di giovedì. Perdendo, i macedoni sarebbero eliminati. Ancora una volta occhi puntati sul quintetto tipo della squadra di coach Todorov, composto dall’estro di Nenad Dimitrijevic, la stazza di Bojan Trajkovski, l’esperienza dei gemelli Vojdan e Damjan Stojanovski e naturalmente da Jacob Wiley, americano naturalizzato su cui i balcanici puntano molto.

I 12 Azzurri per la Macedonia del Nord

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#7 Leonardo Candi (1997, 190, G, UNAHOTELS Reggio Emilia)

#13 Tommaso Baldasso (1998, 191, P, Fortitudo Lavoropiù Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Virtus Segafredo Bologna)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Real Madrid – Spagna)

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Germani Brescia)

#24 Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A/C, UNAHOTELS Reggio Emilia)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#41 Simone Zanotti (1992, 208, A, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

#50 Gabriele Procida (2002, 200, G/A, Acqua S. Bernardo Cantù)

A disposizione

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Buducnost VOLI – Montenegro)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Virtus Segafredo Bologna)

Macedonia del Nord

#0 Bojan Krstevski (1989, 206, A/C, MZT Skopje Aerodrom)

#1 Filip Bakoch (1996, 202, C, MZT Skopje Aerodrom)

#4 Andrej Mitrevski (2003, 190, G, TFT Skopje)

#5 Kristijan Nikolov (1996, 187, P, MZT Skopje Aerodrom)

#7 Nenad Dimitrijevic (1998, 186, G, Joventut Badalona – Spagna)

#8 Vojdan Stojanovski (1987, 194, A, Gravelines – Francia)

#9 Andrej Magdevski (1996, 192, P, MZT Skopje Aerodrom)

#11 Stojan Gjuroski (1991, 203, A, Alicante – Spagna)

#12 Bojan Trajkovski (1988, 207, A/C, Pelister Bitola)

#15 Teodor Simic (2004, 210, C, Barcellona – Spagna)

#19 Damjan Stojanovski (1987, 197, G, MZT Skopje Aerodrom)

#20 Damjan Robev (1997, 194, A, Kumanovo)

#21 Luka Savicevic (2002, 190, P, MZT Skopje Uni Bank)

#24 Jacob Wiley (1994, 202, C, Gran Canaria – Spagna)

#25 Viktor Efremovski (1998, 192, A, Rabotnicki)

All: Aleksandar Todorov

I precedenti contro la Macedonia del Nord

7 partite giocate (7 vinte)

Nessuna partita giocate nelle fasi finali del Campionato Europeo

Nessuna partita giocata nelle fasi finali di un Campionato del Mondo

3 partite giocate nelle Qualificazioni al Campionato Europeo (3 vinte)

La prima: Qualificazione Europeo, 28 febbraio 1996 (Gorizia), Italia-Macedonia del Nord 95-62

L’ultima: Qualificazione Europeo, 18 febbraio 2021 (Perm’, Russia), Italia-Macedonia del Nord 92-84

La vittoria più larga: Qualificazione Europeo, 28 febbraio 1996 (Gorizia), Italia-Macedonia del Nord 95-62 (33)

I tabellini delle gare fin qui disputate

Italia-Estonia 101-105 dts (21-20, 23-34, 22-28, 28-12, 7-11)

Italia: Della Valle 4 (0/1 0/1), Spissu* 16 (3/3, 2/4), Candi 5 (1/2, 1/1), Baldasso 6 (3/3, 0/1), Tessi-tori* 6 (3/5), Ricci* 19 (2/3, 5/10), Spagnolo* 9 (4/6), Vitali M.* 24 (1/3, 3/7), Zanotti ne, Alviti 8 (0/1, 2/3), Akele 4 (2/2, 0/1), Procida. All: Sacchetti

Estonia: Drell 12 (3/6, 2/2), Rosenthal ne, Treier* 17 (3/3, 2/3), Laane ne, Sokk 3 (0/4 da tre), Valge ne, Hermet 9 (1/1, 2/3), Kotsar* 32 (15/22), Nurger 9 (3/4), Joesaar* 13 (2/4, 2/4), Dorbek* (0/1, 0/3), Kullamae* 10 (3/5, 1/6). All: Toijala

Tiri da due Ita 19/29, Est 30/46; Tiri da tre Ita 13/28, Est 9/25; Tiri liberi Ita 24/24, Est 18/21. Rim-balzi Ita 22 (9 Vitali M.), Est 31 (6 Treier). Assist Ita 28 (6 Spissu), Est 29 (14 Sokk).

Usciti 5 falli:

Arbitri: Yener Yilmaz (Turchia), Zdenko Tomasovic (Slovacchia), Gvidas Gedvilas (Lituania)

Spettatori: 1.000

Italia-Macedonia del Nord 92-84 (25-23, 16-20, 22-21, 29-20)

Italia: Della Valle 8 (3/5, 0/2), Spissu* 13 (1/6, 3/9), Candi* 9 (1/3, 2/2), Baldasso 8 (1/5, 2/5), Tes-sitori* 18 (7/9, 1/2), Ricci* 11 (1/3, 3/4), Spagnolo (0/1), Bortolani 7 (1/1, 1/2), Baldi Rossi 3 (1/4 da tre), Alviti* 8 (2/4, 1/4), Akele 7 (2/3, 0/1), Procida ne. All: Sacchetti

Macedonia del Nord: Krstevski 5 (1/2, 1/2), Mitrevski ne, Nikolov, Dimitrijevic* 24 (8/14, 0/3), Stoja-novski V.* 15 (5/8, 1/2), Magdevski 4 (1/2, 0/1), Gjuroski 5 (0/1, 1/2), Trajkovski* 11 (0/1, 3/8), Si-mic ne, Stojanovski D.* 3 (0/1, 1/3), Robev, Wiley* 17 (7/10, 0/1). All: Todorov

Tiri da due Ita 19/40, Mac 22/39; Tiri da tre Ita 14/35, Mac 7/22; Tiri liberi Ita 12/15, Mac 19/28. Rimbalzi Ita 43 (7 Ricci), Mac 35 (7 Trajkovski). Assist Ita 23 (9 Spissu), Mac 18 (12 Dimitrijevic).

Usciti 5 falli: nessuno

Arbitri: Tomas Jasevicius (Lituania), Yener Yilmaz (Turchia), Alexandre Deman (Francia)

Spettatori: 1.250

Macedonia del Nord-Russia 77-94 (21-26, 12-25, 21-21, 23-22)

Macedonia del Nord: Krstevski 2 (1/1, 0/1), Bakoch ne, Nikolov 11 (1/1, 1/2), Dimitrijevic* 8 (2/5, 0/4), Stojanovski V.* 18 (3/6, 4/6), Magdevski 4 (2/5, 0/2), Gjuroski 11 (5/5, 0/3), Trajkovski* 7 (2/5, 1/2), Stojanovski D.*, Robev (0/1), Wiley* 16 (8/10). All: Todorov

Russia: Bolomboy 19 (6/9, 1/2), Baburin* 6 (2/3 da tre), Motovilov 6 (2/6, 0/1), Ivlev* 4 (2/4), Anto-nov 13 (3/4, 2/3), Grigoryev, Strebkov* 11 (4/9, 1/1), Vorontsevich 8 (2/2, 1/7), Ilnitskiy* 7 (2/2, 0/1), Kulagin 9 (3/6 da tre), Valiev (0/1), Komolov 11 (1/1, 3/6). All: Bazarevich

Tiri da due Mac 24/39, Rus 22/38; Tiri da tre Mac 6/21, Rus 13/30; Tiri liberi Mac 11/14, Rus 11/16. Rimbalzi Mac 21 (3 Dimitrijevic e Wiley), Rus 45 (6 Vorontsevich e Ilnitskiy). Assist Mac 18 (5 Nikolov e Magdevski), Rus 23 (7 Strebkov e Kulagin).

Usciti 5 falli: nessuno

Arbitri: Tomas Jasevicius (Lituania), Zafer Yilmaz (Turchia), Carsten Straube (Germania)

Spettatori: 3.500

EuroBasket 2022 Qualifiers

Girone B, Perm’ (Russia)

Le gare della terza finestra

18 febbraio

Italia-Macedonia del Nord 92-84

19 febbraio

Italia-Estonia 101-105 dts

Macedonia del Nord-Russia 77-94

21 febbraio

Macedonia del Nord-Italia (13.00 in Italia, diretta Sky Sport Uno)

Russia-Estonia (16.00 in Italia)

22 febbraio

Estonia-Macedonia del Nord (15.00 in Italia)

Classifica Girone B

Italia 9 (4/1)*

Russia 8 (3/2)*

Estonia 6 (2/2)**

Macedonia del Nord 4 (0/4)**

FIBA assegna 2 punti per la vittoria e un punto per la sconfitta

* già qualificate a EuroBasket 2022

** una partita in meno

Le gare della prima finestra

20 febbraio 2020

Italia-Russia 83-64

Macedonia del Nord-Estonia 72-81

23 febbraio 2020

Estonia-Italia 81-87

Russia-Macedonia del Nord 77-67

Le gare della seconda finestra

28 novembre 2020

Italia-Macedonia del Nord rinviata

Estonia-Russia 56-84

30 novembre 2020

Russia-Italia 66-70

Estonia-Macedonia del Nord rinviata

Le squadre già qualificate

Al momento sono 16 su 24 le squadre già qualificate all’EuroBasket 2022: Italia, Rep. Ceca, Georgia e Germania come Paesi ospitanti; Bosnia Erzegovina, Croazia, Grecia, Israele, Slovenia, Spagna, Ucraina, Finlandia, Serbia, Polonia, Ungheria e Russia sul campo.

La Formula

Le 32 partecipanti sono divise in 8 gruppi da quattro squadre ciascuno. Si qualificano all’EuroBasket 2022 le prime tre di ogni gruppo, eccetto quelle inserite nei raggruppamenti con una delle 4 Nazioni che ospiteranno la rassegna continentale (Italia, Repubblica Ceca, Georgia e Germania). In questo caso, oltre alle quattro Nazioni che ospitano l’Europeo, si qualificheranno le prime due squadre classificate.

La formula prevede gare di andata e ritorno lungo 3 “finestre”: 17/25 febbraio 2020, 23 novembre/1° dicembre 2020, 15/22 febbraio 2021. Gli Azzurri, così come cechi, georgiani e tedeschi, partecipano fuori classifica alle qualificazioni.

I quattro gironi dell’EuroBasket 2022 (1-18 settembre) si giocheranno a Milano (Italia), Praga (Repub-blica Ceca), Tbilisi (Georgia) e Colonia (Germania). Le fasi finali si disputeranno a Berlino (Germania).