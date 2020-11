EuroBasket Qualifiers, Miro Bilan devastante contro uno stanco Larkin

Ieri si è svolta la prima giornata di qualificazioni a EuroBasket 2022. Oggi toccherà anche all’Italia, nella sfida alla Macedonia del Nord (qui orario, convocati e dove vederla).

Nella gara tra Croazia e Turchia, giocata ad Istanbul e vinta nettamente dai balcanici 79-62, un super Miro Bilan ha chiuso con una prestazione da ricordare. Il centro della Dinamo Sassari è in un momento di forma incredibile e lo ha dimostrato pure con la sua nazionale.

Per lui 30 punti e 12 rimbalzi, tirando con 10/14 da 2 e 10/12 ai liberi, per un mostruoso 37 di valutazione. È solamente il decimo croato a chiudere con un trentello in nazionale. Gli altri nomi? Drazen Petrovic, Dino Radja, Velimir Perasovic, Arijan Komazec, Toni Kukoc, Gordan Giricek, Damir Mulaomerovic, Marko Popovic e Bojan Bogdanovic.

Per i croati da segnalare il debutto della stellina 18enne del Cibona, Roko Prkačin. Per lui 6 punti in 15′. Ha giocato anche l’altro sassarese, Filip Krušlin, chiudendo con 9 punti, 4 assist e 4 rubate, tirando con 3/6 da 3.

Dall’altra parte uno stanco Shane Larkin – giovedì ha giocato un’ottima partita a Belgrado con il suo Anadolu Efes – che in 32′ ha chiuso con 12 punti e 5 assist, ma tirando 2/7 dal campo e 7/9 in lunetta.