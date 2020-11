EuroBasket Women 2021 Qualifiers, Nicole Romeo prende il posto di Costanza Verona

Oggi pomeriggio alle ore 16.00 la Nazionale Femminile decollerà dall’aeroporto di Fiumicino per

raggiungere Riga, la capitale della Lettonia, dove nel weekend sarà impegnata in due partite

fondamentali per la qualificazione all’EuroBasket Women 2021 che si giocherà in Francia e Spagna dal 17 al 27 giugno.

Ieri mattina il via al raduno dell’Acqua Acetosa, con i tamponi a cui si sono sottoposti squadra e staff, poi nel pomeriggio il primo allenamento. Da oggi le Azzurre entreranno in una “bolla” in quanto l’albergo nel quale risiederanno a Riga ospiterà solo le squadre che scenderanno in campo nel weekend.

La FIBA ha scelto di disputare le finestre di qualificazione all’interno di “bolle” al fine di proteggere la

salute e la sicurezza di atleti, allenatori ed arbitri.

L’Italia affronterà la Romania il 13 novembre e la Repubblica Ceca due giorni più tardi, domenica 15.

Entrambi le partite si giocheranno alle 18.45 italiane e saranno trasmesse in diretta da Sky Sport Arena HD. Inserite nel Girone D delle qualificazioni a EuroBasket Women 2021, nel corso della prima finestra giocata a novembre 2019 le Azzurre hanno superato la Danimarca in trasferta dopo essere state battute dalla Repubblica Ceca a Cagliari.

Rispetto alle convocazioni iniziali, Nicole Romeo ha preso il posto di Costanza Verona. Per Beatrice

Attura e Francesca Pan si tratta della prima convocazione in vista di un impegno ufficiale FIBA.

In Lettonia esordirà sulla panchina della Nazionale Femminile Lino Lardo: “Si comincia – ha detto il CT – e francamente non vedevamo l’ora. Abbiamo fatto cinque giorni di raduno ad agosto ma il tempo a nostra disposizione è stato pochissimo e non abbiamo avuto tutte le giocatrici. Oggi vedo tanto entusiasmo e tanta voglia e cercheremo di portali in campo. In questi giorni cercheremo di dare delle idee di gioco ma soprattutto di avere mentalità e determinazione per non mollare mai, nemmeno nei momenti di

difficoltà. Anche per chi ci guarderà dalla tv. In gara vogliamo imporre il nostro gioco partendo dalla metà campo difensiva e proporre una pallacanestro possibilmente divertente. Non è semplice ma siamo qui per questo. La cosa bella è che siamo tornati sul campo a giocare a pallacanestro”.

Le convocate

#3 Nicole Romeo (1989, 170, P, Passalacqua Ragusa)

#4 Martina Bestagno (1990, 189, C, Umana Reyer Venezia)

#5 Debora Carangelo (1992, 168, P, Umana Reyer Venezia)

#6 Laura Spreafico (1991, 180, A, Gesam Gas e Luce Lucca)

#9 Cecilia Zandalasini (1996, 185, A, Fenerbahce – Turchia)

#11 Francesca Pan (1997, 185, G/A, Umana Reyer Venezia)

#13 Valeria De Pretto (1991, 185, A, Famila Wuber Schio)

#14 Martina Crippa (1989, 178, G, Famila Wuber Schio)

#16 Sara Madera (2000, 186, C, PF Broni ’93)

#22 Olbis Futo Andrè (1998, 186, C, Famila Wuber Schio)

#23 Sabrina Cinili (1989, 191, A, Famila Wuber Schio)

#30 Beatrice Attura (1994, 175, P, Umana Reyer Venezia)

#32 Samantha Ostarello (1991, 188, A, La Molisana Campobasso)

#41 Elisa Penna (1995, 190, A, Umana Reyer Venezia)

Lo Staff

Capo Delegazione: Raffaella Masciadri

Allenatore: Lino Lardo

Assistente allenatore: Giovanni Lucchesi

Assistente allenatore: Massimo Romano

Preparatore Fisico: Matteo Panichi

Medico: Roberto Ciardo

Ortopedico: Andrea Billi

Fisioterapisti: Davide Pacor, Irene Munari

Team Manager: Francesco Forestan

Addetto Stampa: Francesco D’Aniello

Il programma

9 novembre

Ore 9.00-12.30 Allenamento

Ore 16.00 Volo charter Roma-Riga

Ore 20.00 Arrivo e trasferimento c/o Hotel Marriott Riga

10 novembre

Ore 12.00-12.50 Allenamento

Ore 20.00-21.30 Allenamento

11 novembre

Ore 12.00-12.50 Allenamento

Ore 20.00-21.30 Allenamento

12 novembre

Ore 12.00-12.50 Allenamento

Ore 20.00-21.30 Allenamento

13 novembre

Ore 11.30-12.00 Allenamento

Ore 19.45 ITALIA-ROMANIA

14 novembre

Ore 20.00-21.30 Allenamento

Ore 20.00-21.30 Allenamento

15 novembre

Ore 11.30-12.00 Allenamento

Ore 19.45 ITALIA-REPUBBLICA CECA

16 novembre

Ore 10.00 Volo charter Riga-Roma

Ore 12.00 Arrivo a Roma

Fine raduno

EuroBasket Women 2021 Qualifiers

Girone D, Riga (Lettonia)

13 novembre 2020

Romania-Italia

Repubblica Ceca-Danimarca

15 novembre 2020

Repubblica Ceca-Italia

Danimarca-Romania

Classifica Girone D*

Repubblica Ceca 4 (2/0)

Romania 3 (1/1)

Italia 3 (1/1)

Danimarca 2 (0/2)

*FIBA assegna 2 punti per la vittoria e un punto per la sconfitta

Le gare della prima finestra

15 novembre 2019

Italia-Repubblica Ceca 52-62

Romania-Danimarca 70-55

17 novembre 2019

Danimarca-Italia 72-82

Repubblica Ceca-Romania 60-59

Le gare della terza finestra (date da confermare)

4 febbraio 2021

Italia-Danimarca

Romania-Repubblica Ceca

7 febbraio 2021

Italia-Romania

Danimarca-Repubblica Ceca

Formula

Le 33 squadre sono state divise in 9 Gironi, sei da quattro squadre e tre da tre. Accedono all’Europeo 14 Nazionali: le prime di ogni Gruppo e le cinque migliori seconde. Per il calcolo delle migliori seconde verranno esclusi i risultati ottenuti nel girone contro le squadre quarte classificate.

La fase finale dell’EuroBasket Women 2021 (17-27 giugno) si giocherà a Valencia (Spagna) e non più a Parigi come precedentemente annunciato. La Francia ospiterà due gironi della prima fase a Strasburgo. L’Europeo sarà dunque organizzato in maniera congiunta da Francia e Spagna.

Tutte le “bolle” dell’EuroBasket Women 2021

Girone A (Heraklion, Grecia)

Slovenia, Grecia, Bulgaria, Islanda

Girone B (Heraklion, Grecia)

Israele, Svezia, Montenegro

Girone C (Sarajevo, Bosnia Erzegovina)

Russia, Svizzera, Bosnia Erzegovina, Estonia

Girone D (Riga, Lettonia)

ITALIA, Romania, Repubblica Ceca, Danimarca

Girone E (Istanbul, Turchia)

Serbia, Lituania, Turchia, Albania

Girone F (Istanbul, Turchia)

Polonia, Gran Bretagna, Bielorussia

Girone G (Odivelas, Portogallo)

Belgio, Portogallo, Ucraina, Finlandia

Girone H (Amsterdam, Paesi Bassi)

Paesi Bassi, Ungheria, Slovacchia

Girone I (Riga, Lettonia)

Germania, Lettonia, Croazia, Macedonia del Nord

–

Ufficio Stampa FIP