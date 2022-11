EuroBasket Women 2023 Qualifiers – L’Italia supera la Slovacchia e si qualifica per il prossimo Europeo

EuroBasket Women 2023, arriviamo! Battendo a Napoli la Slovacchia 81-60, la Nazionale Femminile ha ottenuto la qualificazione alla prossima edizione del Campionato Europeo, che si giocherà in Slovenia e Israele dal 15 al 25 giugno (fase finale a Lubiana).

Quarto successo consecutivo e primo posto del girone H blindato per le Azzurre, che così si qualificano a un’edizione dell’Europeo per la sesta volta consecutiva. Nell’altra partita del girone H il Lussemburgo si è imposto in Svizzera 43-81. L’Italia affronterà gli ultimi due impegni dei Qualifiers a febbraio 2023: il 9 in casa del Lussemburgo e il 12 in Svizzera.

Prima della partita è stato osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime di Ischia, l’Italia ha giocato col lutto al braccio.

La miglior marcatrice delle Azzurre è stata Costanza Verona, che realizzando 16 punti ha nuovamente ritoccato il proprio High in Azzurro. In doppia cifra anche Jasmine Keys (14).

Le parole del Coach. “Non era semplice trovare il ritmo dopo un anno di digiuno da partite ufficiali, se abbiamo giocato due partite così solide il merito è dello spirito delle ragazze e di tutto lo staff che mi è stato accanto. Un pensiero va anche a tutte le giocatrici che hanno giocato la prima finestra lo scorso anno e ci hanno permesso di vincere in Slovacchia. Siamo felici di questa qualificazione, che ci permette di programmare il futuro nel modo migliore, per arrivare pronti al prossimo Europeo”.

Così Jasmine Keys: “Giocare in questa squadra è puro divertimento, la fisicità della Slovacchia poteva metterci in difficoltà ma giocando in modo corale siamo riusciti a trovare buoni tiri e a segnarli. Siamo felici della qualificazione, a febbraio torneremo a lavorare per farci trovare pronte all’Europeo”.

Coach Lardo non cambia il quintetto (Verona, Spreafico, Zandalasini, Keys, Bestagno): dopo il primo canestro di Verona le Azzurre giocano un paio di minuti contratti ma poi si sciolgono trovando ritmo, tiri ad alta percentuale e relativi canestri da ogni zona del campo.

Verona mette 7 dei nostri primi 10 punti (10-8), le due triple di Spreafico aprono il primo solco (21-9) e la cavalcata Azzurra continua senza soste fino al 40-20, dopo l’ennesimo 9-0 di parziale. L’Italia morde in difesa, muove la palla e va a segno con tutte e 10 le giocatrici messe in campo da Lardo. All’intervallo lungo è 42-24, tra gli applausi convinti dei 1.600 spettatori del PalaBarbuto.

A metà terzo periodo il 5-0 della Slovacchia ispirato da Dudasova e Palenikova (53-38) riapre parzialmente i giochi ma l’immediato 4-0 targato Zandalasini-Verona torna a tranquillizzare la panchina Azzurra: i 12 punti segnati da Keys nel parziale ci fanno volare sul +24 (66-42) col quale ci affacciamo all’ultimo quarto.

Il +30 è opera di Madera e gli ultimi minuti si trasformano così in una passerella che contagia di entusiasmo il PalaBarbuto: tutte e 12 le Azzurre in campo e tutte a segno. L’Italia chiude la pratica qualificazione e stacca il biglietto per l’EuroBasket Women 2023.

Italia-Slovacchia 81-60 (19-9, 23-15, 24-18, 15-18)

Italia: Keys* 14 (6/7, 0/1), Romeo 3 (1/2 da tre), Bestagno* 5 (0/2, 1/1), Carangelo 3 (1/2, 0/2), Verona* 16 (5/7, 2/3), Zandalasini* 4 (2/5, 0/2), Madera 5 (1/2, 1/3), Fassina 8 (2/2, 1/6), Andrè 4 (2/5), Spreafico* 9 (3/7 da tre), Cubaj 7 (3/4, 0/1), Penna 3 (1/3 da tre). All. Lardo. TL: 7/10, RT: 41, RD: 32, RA: 9, ASS: 26, PP: 11, PR: 10.

Slovacchia: Jakubcova* 12 (4/6, 1/2), Remenarova, Stasova 3 (0/1, 1/1), Martiskova, Palenikova 16 (3/8, 3/5), Oroszova* 6 (0/3, 2/6), Mistinova* 6 (1/3, 1/4), Svetlikova ne., Moravcikova, Buknova* (0/3), Wrzesinski* 12 (1/10, 3/4), Dudasova 5 (1/3, 1/3). All. Suja. TL: 4/8, RT: 31, RD: 24, RA: 7, ASS: 16, PP: 15, PR: 3.

Arbitri: Blaz Zupancic (Slovenia), Josip Jurcevic (Croazia), Diana Lapanovic (Slovenia)

Spettatori: 1600

