EuroBasket Women: lunedì il sorteggio, Italia in seconda fascia

Sono state annunciate le fasce del sorteggio per EuroBasket Women 2021. Il sorteggio si svolgerà lunedì 8 marzo alle ore 12:00 al “Santiago Grisolia Auditorium in the City of Arts and Sciences” di Valencia.

Le 16 squadre qualificate sono state inserite nelle varie fasce in base alla loro performance ad EuroBasket Women 2019 ed al loro piazzamento nelle qualificazioni ad EuroBasket 2021. Nei casi di squadre con la stesso ranking medio tra questi due parametri, la posizione finale ad EuroBasket Women 2019 è servita come tie-breaker.

Queste le 4 fasce del sorteggio:

Fascia 1: Spagna, Francia, Serbia, Belgio

Fascia 2: Svezia, Russia, Slovenia, Italia

Fascia 3: Bielorussia, Repubblica Ceca, Montenegro, Turchia

Fascia 4: Slovacchia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Grecia

Le squadre partecipanti saranno sorteggiate in quattro gruppi da quattro squadre l’uno.

I due paesi ospitanti, Francia e Spagna, hanno avuto il diritto di scegliere una federazione partner, che giocherà nel proprio paese.

La Francia ha scelto il Belgio, che giocherà in uno dei due gironi a Strasburgo, ma non nello stesso gruppo delle francesi dal momento in cui fanno parte della stessa fascia.

La Spagna invece ha scelto la Slovacchia, che sarà nello stesso girone dei padroni di casa a Valencia.

Il sorteggio si potrà seguire live sul canale YouTube di FIBA e sul profilo Facebook di EuroBasket Women.

EuroBasket Women si svolgerà tra il 17 ed il 27 giugno 2021 tra Strasburgo e Valencia, con la fase finale (semifinali e finali) con sede a Valencia.