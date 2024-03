EuroCup ottavi di finale. Joventut Badalona vince in casa del Ratiopharm Ulm e avanza ai quarti

La vittoria esterna dello Joventut Badalona in casa del Ratiopharm Ulm apre il programma degli ottavi di finale di Eurocup. I spagnoli di Carles Duran disputano una gara solida in casa dei tedeschi di Gavel. Gestito il vantaggio ottenuto in un ottimo primo tempo che assume anche i 20 punti di margine a inizio di terzo quarto. Solo nell’ultimo quarto i padroni di casa riescono a ridurre il gap riuscendo ad arrivare al -5 a 21″ dalla fine. I tiri liberi realizzati però da Evans e Cook fissano il risultato sul 79-88 con cui i catalani si regalano i quarti di finale dove ad attenderli c’è il Paris Basketball.

Per Badalona 28 punti del dominicano Andres Feliz (12/17 dal campo, 3/6 da tre), 12 e 7 rimbalzi per Vladimir Brodziansky. Tra i tedeschi 20 punti di Trevion Williams, 17 per lo spagnolo Juan Nunez.