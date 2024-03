EuroLeague, Olympiacos – Virtus Bologna: il prepartita con Banchi e Pajola

Olympiacos Piraeus vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due domani, giovedì 07 marzo, ore 21.00 Peace And Friendship Stadium (Atene).

Diretta: Sky Sport, DAZN, Euroleague.tv e Radio Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: FERNANDO ROCHA, EMILIO PEREZ, SASO PETEK.

Indisponibile Devontae Cacok. Rientra tra i giocatori convocabili Tornike Shengelia.

Le dichiarazioni di Coach Banchi alla vigilia della trasferta ad Atene: “Siamo alla vigilia di un ciclo di gare importantissime e molto difficili che dovremo affrontare con concentrazione e responsabilità, nella consapevolezza di trovarci ad oggi a lottare per importantissimi traguardi, motivo per cui dovremo esprimere sul campo tutta l’energia, l’entusiasmo e la fiducia di essersi guadagnati questo palcoscenico con sforzo e dedizione. L’Olympiacos, vice campione d’Europa, sta attraversando un ottimo momento di forma, producendo un basket corale ed una consistenza difensiva degna di una squadra aspirante al titolo. Giocheremo in un ambiente molto caldo, ma il valore degli avversari e le condizioni ambientali dovranno essere da impulso per una gara aggressiva e determinata.”

Il prepartita di Alessandro Pajola : “Ci aspetta una partita difficilissima in un campo veramente complicato, contro una squadra fortissima costruita per vincere il titolo e che nelle ultime stagioni ha dimostrato di far bene. Una gara tosta alla quale però arriviamo preparati. Dopo la sconfitta a Sassari abbiamo avuto modo di ragionare sui nostri errori, siamo pronti per scendere in campo e disputare una buona partita.”

