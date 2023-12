Eurolega, 11ª giornata: Serge Ibaka trascina il Bayern Monaco. Virtus Bologna sconfitta a Monaco

Continuano le difficoltà in trasferta in EuroLega della Virtus Segafredo Bologna che viene sconfitta al BMW Park da un Bayern Monaco in ottima forma che si affida ai muscoli esperti di Serge Ibaka, fondamentale nel momento cruciale del match. La squadra di Luca Banchi cala alla distanza dopo un buon primo tempo e non sa resistere alla forza dei bavaresi sospinti dalla forza dirompente ed esperto lungo che chiude la contesa con 24 punti e 13 rimbalzi.



Buon primo quarto della Virtus che trova subito un inspirato Belinelli ben supportato da Shengelia. Le V Nere conducono 20-28 al 10’ e raggiungono la doppia cifra in avvio di seconda frazione. Belinelli e Shengelia arrivano in doppia cifra già dopo 15’ di una partita condotta con autorità dai bolognesi che però iniziano a fare i conti con la fisicità del Bayern che si affida a Bonga e Ibaka per recuperare tutto lo scarto prima dell’intervallo. Anche i due lunghi di Laso arrivano in doppia cifra facendo incetta di rimbalzi. Negli ultimi 3’ del primo tempo la Virtus spreca tutta la dote accumulata. Dal 36-46 (con Shengelia che arriva a 10 punti) il Bayern rosicchia fino al 44-46 con 4 punti dell’esperto spagnolo, 2 di Bonga e 2 di Weiler-Babb. Tutto da rifare per la Virtus che va al riposo sul +2.

Il Bayern completa l’opera a inizio di ripresa e si mette a condurre trascinato ancora da Ibaka. A metà del 3°quarto i bavaresi si trovano sul 56-53, Ibaka commette antisportivo ma i suoi 22 punti e 10 rimbalzi fino a questo punto lo ergono già ad assoluto protagonista della sfida. I tedeschi conducono 70-66 al 30’ e si affacciano in un ultimo periodo dove riusciranno ad imprimere il loro marchio alla partita con la Virtus capace di segnare soltanto 10 punti. Un paio di canestri di Giffey portano la squadra di Laso sul 78-71, la Virtus diventa macchinosa in attacco. Un palla persa di Shengelia e un fallo di Hackett allungano la crisi offensiva dei bianconeri che subiscono le triple di Francisco e Booker per l’84-73 a 5’ dalla fine. I due esterni si ripetono subito dopo e Bayern in orbita sull’88-73 a 3’ dalla fine. Negli ultimi sospiri la partita è ormai segnata e serve per consentire a Belinelli di arrivare a 22 punti dopo i 20 segnati ad Atene e a Ibaka per mettere il punto esclamativo alla sua prestazione mostruosa, la migliore in EuroLega.

La Virtus perde la quinta trasferta di fila tra campionato ed Eurolega, terza consecutiva in Europa dove il suo cammino comunque resta abbondantemente positivo.

FC BAYERN MUNICH-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 90-76 (20-28, 24.18, 26-20, 20-10)

FC BAYERN MUNICH: Weiler-Babb 8, Francisco 13, Edwards 12, Weidemann, Giffey 4, Bonga 10, Ibaka 24, Wimberg, Brankovic 7, Karchenkov, Booker 12, Gillespie. Coach: Laso

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 5 , Lundberg 3, Belinelli 22, Pajola 3, Smith 3, Dobric 2, Cacok 2, Shengelia 15, Hackett 6, Mickey 5, Dunston 10, Abbass. Coach: Banchi