EuroLega, 11ª giornata – Mirotic rientra e trascina il Barca. Il Monaco vince il derby, Valencia espugna Belgrado all’overtime

Le altre tre gare dell’undicesima giornata di EuroLega non tradiscono le aspettative della vigilia. Resistendo alla rimonta nel finale dell’Alba Berlino, il Barcellona vince la sua terza partita di seguito, sesta W nelle ultime sette per i catalani, e continua la sua rincorsa al Fenerbahce capolista. I tedeschi allungano la striscia negativa a otto sconfitte. Dopo le tre vittorie iniziali i tedeschi di Gonzalez hanno sempre perso. C’era ovvia attesa tra gli spagnoli per il rientro di Mirotic che ha chiuso con 19 punti e mettendo in campo la solita leadership.

Con il Barca, e in attesa del Real Madrid impegnato domani, resiste al 2°posto il Monaco che si aggiudica il derby francese andando a vincere in casa dell’Asvel. Tre quarti di assoluta parità e strappo dei monegaschi di Obradovic nell’ultimo quarto. Mike James realizza 17 punti. Per il Monaco 3a vittoria nelle ultime 4 gare, l’Asvel arriva alla sua 5a sconfitta in fila.

Overtime alla Stark Arena di Belgrado e vittoria per il Valencia che mette così fine alla sua serie no che durava da tre turni. Il Partizan si ferma per la terza volta in fila in Europa con gli spagnoli capaci di vincere laddove solo Milano era riuscito nella 3a giornata. Non bastano i 22 punti e gli 11 rimbalzi di Mathias Lessort per il Partizan contro il Valencia che porta 4 uomini in doppia cifra con Jasiel Rivero autore di 22 punti (9/14 dal campo).



Alba Berlino-FC Barcellona 86-88 (19-30, 27-15, 11-26, 29-17)

Alba Berlino: Lo 9, Procida 2, Smith 15, Delow 2,Wetzell 2, Olinde 4, Koumadje 8, Thiemann 12, Sikma 8, Lammers 2, Blatt 17, Zoosman 5. Coach: Gonzalez

FC Barcellona: Da Silva 1, Pauli, Vesely 6, Kalinic 7, Satoransky 11, Laprovittola 16, Higgins 15, Tobey 11, Kuric, Jokubaitis 2, Mirotic 19, Nnaja. Coach: Jasikevicius

LDLC Asvel Villeurbanne-AS Monaco 75-84 (20-20, 25-25, 15-15, 15-24)

LDLC Asvel Villeurbanne: Mathews 11, Noua 9, Kahudi 3, Diot, Tyus 6, Risacher 3, De Colo 2, Fall 1, Lighty 13, Obasohan 13, Jackson-Cartwright 8, Ponz 6. Coach: Parker

AS Monaco: Okobo 5, Brown 8, Loyd 11, Blossomgame 8, Makoundou, Diallo 8, Moerman 3, Motiejunas 17, Ouattara, Strazel, Hall 7, James 17. Coach. S.Obradovic



Partizan Belgrado-Valencia OT (21-21, 22-16, 21-23, 20-24,12-16)

Partizan Belgrado: Vukcevic, Leday 12, Punter 19, Papapetrou 4, Exum 9, Brodziansky, Nunnaly 15, Glas, Lessort 22, Trifunovic, Andjusic 2, Madar 13. Coach: Z.Obradovic

Valencia: Harper 14, Claver 9, Puerto, Pradilla 6, Webb 18, Lopez-Arostegui 17, Jones 2, Ferrando, Radebaugh 4, Dubljevic 8, Alexander, Rivero 22. Coach Mumbru