EuroLega, 12ª giornata – La Virtus demolita al Pireo. L’Olympiacos stravince di 46 punti

Quarta sconfitta consecutiva in Eurolega per la Virtus Segafredo Bologna che cede di schianto alla Peace And Friendship Stadium di Atene davanti allo strapotere dell’Olympiacos che si dimostra superiore e nettamente più presente alle Vnere alla fine sepolte dallo scarto record di 46 punti. Ai greci per ottenere la quarta vittoria in Europa nelle ultime sei uscite è sufficiente una partenza sprint complice una difesa bolognese troppo arrendevole. Il 31-15 del primo quarto manda chiari segnali al resto della gara con Bologna costretta a inseguire e a fare i conti con Vezenkov e Fall, autentici fattori per gli ateniesi. L’Olympiacos è dilagante in un primo tempo da record con 61 punti segnati, troppi per una Virtus già sparita dai radar della partita già all’intervallo (61-35). L’intero secondo tempo prosegue sulla linea di tendenza iniziata nei primi 20′. Bologna da qualche segnale di vita a inizio terzo quarto con un parzialino di 8-0 che non fa tremare il colosso greco. Fall riprende a comandare nel pitturato, Vezenkov e Walkup confezionano l’84-53 del 30′. Gli ultimi 10′ sono i più inutili delle 12 giornate di Eurolega. L’Olympiacos prosegue il suo monologo arrivando a quota 100 a -6’10” dalla fine con il 2/2 di Bolomboy. La Segafredo stacca definitivamente la spina e non vede l’ora di tornare a casa per mettere fine a questo incubo. E’ festa grande per il popolo dell’Olympiacos che canta fino al dirompente 117-71 finale.

Olympiacos Piraeus-Virtus Segafredo Bologna 117-71 (31-15, 30-20, 23-20, 33-16)

Olympiacos Piraeus: Walkup 6, Canaan 9, Lountzis 4, Larentzakis 11, Fall 15, Sloukas 8, Vezenkov 19, Papanikolau 3, Bolomboy 4, Peters 18, Black 9, McKissic 13. Coach: Bartzokas

Virtus Segafredo Bologna: Coordinier 9, Mannion 2, Pajola, Bako 8, Jaiteh 7, Lundberg 3, Shengelia 9, Hackett 6, Mickey 12, Weems 7, Ojeleye 3, Teodosic 3. Coach: Scariolo