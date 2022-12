EuroLega, 16ª giornata: il Monaco tiene la testa battendo lo Zalgiris. Il Maccabi piega l’Efes, il Partizan batte il Bayern

Oltre al derby spagnolo Baskonia-Real e al match interno dell’EA7 Milano contro il Valencia, il 16°turno di EuroLega ha proposto altre tre partite giocate nell’ultimo giovedi del 2022. Tre vittorie casalinghe con il Monaco che si riscatta dal k.o di Milano e riparte dalla non facile vittoria contro lo Zalgiris. Il Maccabi con un ottimo ultimo quarto supera l’Efes, mentre il Partizan regola il Bayern che molla soltanto dopo la sirena finale.

Maccabi Playtika Tel Aviv–Anadolu Efes Istanbul 80-72 (26-17, 18-26, 13-10, 23-7)

Con un dominio manifestato nel quarto periodo il Maccabi Tel Aviv coglie la sua 4a vittoria nelle ultime 5 uscite in EuroLega e mette al tappeto l’Efes che arriva così al 3°stop nelle 4 gare più recenti effettuando anche il sorpasso in classifica. La squadra di Kattash soffre i turchi nel primo tempo specie in un secondo quarto che permette ai campioni in carica di recuperare dal -9 del 10′ e di andare all’intervallo avanti di un punto. Nella ripresa il Maccabi si stringe in difesa subendo soltanto 17 punti. In attacco c’è un super Lorenzo Brown che chiude la partita con 25 punti e 10/19 dal campo. La svolta arriva negli ultimi 10′ dove c’è un parziale di 23-7 per il Maccabi che si prende così la nona vittoria stagionale. All’Efes non bastano i 20 punti e 7 rimbalzi di Clyburn.

Partizan Mozzart Bet Belgrade–FC Bayern Munich 83-77 (19-14, 22-15, 18-20, 24-28)

Alla Stark Arena arriva la terza vittoria consecutiva per il Partizan che mette definitivamente alle spalle il periodo nero fatto di 5 k.o. di fila. I serbi superano il Bayern che nonostante le assenze rimane in partita fino alla fine arrivando al -2 a 3′ dalla fine e poi a -4 con 15″ da giocare non riuscendo a sfruttare a dovere il possesso che avrebbe potuto riavvicinare i padroni di casa. Nel Partizan ci sono 19 punti di Exum e 15 con 9 rimbalzi di Zach Leday. Per i bavaresi, alla 4a sconfitta nelle ultime 5 partite giocate, 16 punti di Hunter.

AS Monaco–Zalgiris Kaunas 84-82 (17-26, 25-23, 18-15, 24-18 )

Trentasette minuti passati a inseguire ma nel finale il Monaco riesce a risolvere il rompicapo posto dallo Zalgiris e centra la vittoria che permette ai francesi di Sasa Obradovic di prendere la vittoria che consente loro di mantenere il primato in EuroLega. Gara complicata alla Salle Gaston Medecin per la “Roca Team” che subisce la precisione dei lituani avanti nel primo quarto di 9 lunghezze e di 7 all’intervallo. Il Monaco paga un Mike James in serata negativa (2 punti con 0/7 dal campo) ma ha in Elie Okobo (22 punti) una più che valida alternativa. Nell’ultimo quarto la squadra del Principato recupera e impatta sul 72 pari a 4′ dalla fine. Una rubata con contropiede finalizzato con tanto di schiacciata di Okobo manda il Monaco sul 78-74 e sul +4 per i locali arriva anche l’ultimo minuto (80-76). Tomas porta lo Zalgiris a -1 ma subito dopo risponde Okobo per l’83-79 a 36″ dalla fine. I lituani vanno in attacco e Ulanovas viene mandato in lunetta per tre tiri liberi. 3/3 del lungo di Maksvytis e Zalgiris a -1 (83-82) a -20″ dallo stop. Dall’altra parte in lunetta va Okobo che segna solo il primo libero per l’84-82 lasciando agli ospiti la palla della vittoria. Lo Zalgiris arriva fino alla fine ma viene intrappolato dalla difesa transalpina e non riesce a costruire in tempo il tiro che avrebbe potuto scrivere un risultato finale diverso. Dopo il k.o del Forum il Monaco torna così alla vittoria, lo Zalgirisi si ferma dopo due vittorie di fila.