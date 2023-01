EuroLega, 17ª giornata – L’Efes vince nel finale. Real senza problemi col Maccabi. La Stella Rossa passa a Valencia

Nel turno di Eurolega che si è concluso nel giorno dell’Epifania si registrano le vittorie interne di Efes e Real Madrid e il colpo al Pabellon Fuente De San Luis di Valencia della Stella Rossa.

Anadolu Efes Istanbul-LDLC Asvel Villeurbanne 78-72 (17-19, 29-36, 52-59)

Vittoria complicata per l’Efes che insegue per 35′ un ordinato Asvel e solo negli ultimi 6′ piazza il colpo che mette k.o. i francesi e consente ai campioni in carica di prendersi una importante vittoria che permette di avvicinare il gruppo di testa della classifica. Negli ultimi 6′ Micic e Clyburn si prendono sulle spalle l’Efes capace di completare la rimonta ai danni di un Asvel che si blocca dopo essere in vantaggio 58-66. Il sorpasso arriva a -3 dalla fine nato sull’asse Micic-Clyburn con assist del serbo per l’ex Cska che stava tagliando sulla linea di fondo. Dal 69-68 l’Efes diventa padrone della partita. La coppia d’assi di Ataman produce l’allungo decisivo con l’Asvel che mette un pò di pepe nei secondi finali ma la vittoria è ormai cosa certa per i turchi che si prendono il secondo successo consecutivo in casa. MVP dell’incontro è Micic che chiude a 22 punti (5/8 da tre punti). Nell’Asvel De Colo e Lighty segnano 12 punti a testa.



Valencia-Stella Rossa Belgrado 75-77 (19-24, 42-47, 58-61)

La gara più palpitante dell’Epifania in EuroLega è quella di Valencia dove la Stella Rossa si riscatta dalla beffa casalinga contro il Barcellona e vince cogliendo il suo ottavo successo nelle ultime 10 partite. Partita molto equilibrata con i serbi sempre in vantaggio ma con divari sempre minini. Si arriva agli ultimi 5′ di gioco pieni di adrenalina. Un gioco da tre punti di Filip Petrusev (protagonista del match) porta la Stella Rossa a +8 (63-68). Al Valencia basta una tripla di Pradilla e un entrata di Jones per ridurre a -4 (68-72). Si procede con un paio errori per parte fino all’ultimo minuto con Bentil che fallisce l’appoggio e Nedovic che perde un pallone prezioso. A 30″ dalla fine ci sono tre liberi per Prepelic dopo il fallo commesso da Lazarevic sentenziato dall’official review. Il Valencia a -1 manda in lunetta Nedovic che fa 2/2 per il 71-74. L’ex Milano sfiora il recupero a -17″ dalla fine ma la “moviola” a bordo campo assegna il possesso ai locali. Jones segna in penetrazione il nuovo -2 (73-75) con 10″ dalla fine. Nuovo fallo spagnolo e liberi stavolta per Petrusev che corona la sua super prestazione (25 punti, 7/10 da due e 11/11 a cronometro fermo) con l’en plein dalla linea della carità (73-76). Il Valencia riduce ancora una volta con Jones (75-76) quando di secondi ne mancano 5. Il fallo è speso su Nedovic che sbaglia il primo libero e segna il secondo. 75-77 e 4″ da giocare. Il Valencia mette la palla nelle mani di Harper che sulla sirena lascia partire la preghiera che viene rifiutata.

Real Madrid Basket-Maccabi Tel Aviv 98-65 (22-7, 52-34, 78-49)

Facile vittoria per il Real Madrid che parte a cento all’ora e chiude la pratica contro il Maccabi già nel primo quarto. Israeliani lasciati con soli 7 punti all’attivo e sotto di 15 al 10′ con il Real che è chiamato poi a gestire la partita senza particolari difficoltà. Dal 22-7 della prima sirena si arriva al +17 dell’intervallo (51-34). Nella ripresa il Real accelera ancora toccando anche i 30 punti di scarto prima di chiudere 78-49 il terzo parziale. Ultimi 10′ di pura formalità fino al finale. Nel Real che continua il periodo di risultati altalenanti (3 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime 6 partite) giocano tutti con Cornelie e Musa top scorer a quota 18. Per il Maccabi, che mette fine al suo mini ciclo vincente avuto nelle ultime due uscite, Adams e Nebo sono gli unici in doppia cifra (15 e 11 punti).