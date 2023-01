EuroLega, 19ª giornata – L’Efes mostra i muscoli al Palau BlauGrana e vince il big game contro il Barcellona

Barcellona ed Efes scrivono un altra pagina della loro storia in EuroLega fatta di sfide intense ed avvincenti. Il secondo capitolo di questa edizione lo vincono ancora i turchi di Ataman che si tolgono subito di dosso la brutta faccia vista a Valencia e passano con grande autorità al cospetto del Barcellona al 2°k.o. consecutivo in casa. Gara dominata dall’Efes per 33′ ma c’è mancato davvero poco per vedere un’incredibile rimonta dei catalani nella parte finale di partita.

L’Efes parte fortissimo e si mette a condurre un primo quarto chiuso sul 9-21 dopo lo 0-9 allo start. Pleiss e Micic spingono i campioni in carica che sono a +16 a metà del secondo quarto (15-31) con il Barca che tira male da tre punti (2/12 nel primo tempo). Prima dell’intervallo Mirotic si sblocca e riesce a portare segnali di vita ai padroni di casa sotto di 11 punti a metà percorso (28-39).

La ripresa inizia con il Barcellona che sembra più concentrato ma dall’altra parte ci sono Larkin e Micic a scombinare i piani dei locali. Tre triple di fila del duo di Ataman e l’Efes è sempre avanti in doppia cifra (36-48). Riprende a segnare anche Pleiss e dopo 5′ di terzo periodo l’Efes allunga sul 38-53. Prima del’ultima pausa c’è il tempo per altre due triple di Larkin e Micic con il massimo vantaggio turco aggiornato a +17 (43-60) prima del 48-62 del 30′.

Anche l’inizio di quarto periodo rispecchia quello visto finora con un paio di triple di M’Baye che tengono in orbita l’Efes (53-71). A questo punto però la gara cambia registro. I turchi forse si sentono già arrivati ma c’è anche un Barcellona che non ha per niente voglia di arrendersi. Higgins e Da Silva propiziano il controparziale di 14-0 che porta il Barca a -4 (67-71) a -2’20” dalla fine. Il Pala BlauGrana si infiamma. Pleiss muove il punteggio per l’Efes a -2’09”. E’ l’ultimo canestro dal campo per gli ospiti che vengono mandati in lunetta e sono glaciali con un complessivo 7/8 interamente confezionato da Clyburn e Micic. Il Barca si affida all’estro di Higgins e alle doti atletiche di Abrines che corregge a canestro con un rimbalzo offensivo al volo per il 72-75 a -30″ dallo stop. Micic segna un solo libero ma il Barcellona nella foga per cercare il canestro commette infrazione di campo. L’Efes è tranquillo nella bolgia catalana. Micic stavolta da 2/2 (72-78). Higgins segna ancora da 3 a -13″ ma ci pensa Clyburn a zittire tutti con il doppio libero del 75-80 finale.

Vince l’Efes ma applausi per le due squadre che promettono di ritrovarsi più avanti magari proprio alle Final Four di Kaunas.

FC Barcelona- Anadolu Efes Istanbul 75-80 (9-21, 28-39, 48-62)

FC Barcelona: Da Silva 10, Pauli, Sanli 6, Vesely 4, Kalinic 9, Laprovittola 5, Abrines 4, Higgins 17, Tobey, Kuric 2, Jokubaitis 3, Mirotic 15. Coach: Jasikevicius

Anadolu Efes Istanbul: Larkin 17, Beaubois 11, Singleton 5, Bryant 2, Clyburn 6, Arna, Tuncer, Pleiss 12, Micic 17, Mbaye 9, Zizic, Dunston 1. Coach: Ataman