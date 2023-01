EuroLega, 20ª giornata – Scivolone dell’Efes, lo Zalgiris continua a vincere

La 20a giornata di EuroLega si completa con le vittorie di Bayern Monaco e Zalgiris Kaunas che hanno la meglio sull’Efes Istanbul e Stella Rossa. Desta quasi scalpore lo scivolone interno dei campioni in carica di coach Ataman che subiscono un grande Bayern nell’ultimo quarto.

Anadolu Efes Istanbul-FC Bayern Munchen 81-89 (21-24, 40-36, 64-59)

I turchi sembrano avere la partita in mano e dopo aver chiuso il primo tempo avanti di 4 punti riescono a raggiungere anche il +16 dopo 5′ di terzo quarto (59-43). Il Bayern però rimane concentrato e lucido. Recupero dei bavaresi prima dell’ultima pausa che arriva con l’Efes avanti 64-59. Nell’ultimo quarto la squadra di Trinchieri sarà capace di segnare 30 punti (46 in 15′) e coglie di sorpresa i padroni di casa. Vittoria in allungo per i tedeschi che colgono così il terzo successo nelle ultime quattro partite, il primo in trasferta dopo cinque k.o. di fila. L’Efes non riesce a trovare continuità in questa EuroLega perdendo per la 4a volta in casa e chinando il capo per la 5a occasione nelle ultime 8 giornate. Per il Bayern (che vince la gara a rimbalzo 36-23 e tira 12/28 da tre punti) ci sono 5 uomini in doppia cifra con Othello Hunter miglior realizzatore con 18 punti (e 9 rimbalzi). Nell’Efes ci sono i 15 punti di Micic che tira però 6/16 dal campo.

Zalgiris Kaunas-Crvena Zvezda 71-66 (20-14, 38-30, 50-56)

Anche allo Zalgirio Arena si decide tutto nell’ultimo quarto con un ribaltone di quanto successo nei primi 30′. La Stella Rossa riesce a prendere il vantaggio nella fine del terzo quarto grazie a un parziale di 11-0. Ma nell’ultimo quarto lo Zalgiris torna in sella e replica con un break mortifero di 13-0 che risulta essere decisivo ai fini della vittoria lituana. Lo Zalgiris prosegue la sua scalata in classifica con il 4°succesp consecutivo (sesto nelle ultime 7). 13 di Ulanovas, 10 per Smits e Achille Polonara al debutto casalingo in Europa. Nella Stella Rossa 16 di Petrusev e 11 di Nedovic. Serbi al terzo k.o. nelle ultime cinque partite.