EuroLega, 21ª giornata – L’Asvel manda k.o il Fenerbahce. Il Panathinaikos ferma lo Zalgiris. Il Valencia fa poker a Berlino

Nel giovedi del Clasico e dell’ennesimo tonfo dell’Olimpia Milano, l’Eurolega fa registrare il bel successo esterno del Valencia in casa dell’Alba Berlino, e le vittorie casalinghe dell’Asvel Villeurbanne ai danni del Fenerbahce e del Panathinaikos sullo Zalgiris Kaunas.

Alba Berlino-Valencia 88-94

Quarta vittoria consecutiva per il Valencia che passa in casa dell’Alba Berlino e continua a puntare i playoff. I tedeschi proseguono la frenata con il loro 2°k.o. in fila che fa seguito alle tre vittorie che avevano a loro volta interrotto la lunga striscia negativa. Gara molto equilibrata alla Mercedes-Benz Arena con distacchi mai superiori ai 5 punti. L’Alba è avanti 25-24 al 10′, poi sono i spagnoli a prendersi il vantaggio all’intervallo (47-50). Nella ripresa ancora colpo su colpo e padroni di casa di nuovo sopra di uno al 30′ (68-67). Si arriva a contatto all’ultimo periodo e squadre separate da due punti a -1′ e mezzo dalla fine. Il Valencia è glaciale ai liberi e si prende il vantaggio con i tre liberi di Radebaugh nati da un fallo subito dallo statunitense di nazionalità montenegrina e un tecnico fischiato a Sikma. Lo fa 1/2 a 47″ dalla fine e il Valencia va a +4 con il nuovo viaggio in lunetta positivo di Lopez-Arostegui (86-90). Smith dimezza le distanze sempre ai liberi a -11″ poi tocca ad Harper essere perfetto a cronometro fermo (88-92). L’ultimo attacco dell’Alba si chiude con la tripla fallita da Sikma dall’angolo. Il Valencia prende il rimbalzo e Harper in contropiede mette la firma sull’ 88-94. Per i spagnoli, 20 di Jared Harper e 16 di Chris Jones. L’Alba non sfrutta dovere i 25 punti di Lo.

Asvel Villeurbanne-Fenerbahce Beko Istanbul 91-77

Vittoria di prestigio per l’Asvel che conduce sin dall’inizio con grande piglio e batte il Fenerbahce, fermatosi all’Astroballe dopo tre successi di fila. Prova frizzante dei francesi sospinti dai 26 punti di Nando De Colo (5/6 da due, 4/8 da tre) che condisce la sua partita con 3 rimbalzi e 4 assist. 15 punti e 9 assist per Dee Bost, 10 a testa per Risacher e Obasohan. L’Asvel sfrutta a dovere la sua grande precisione nel tiro da due (21/28) e vince la gara anche a rimbalzo. Il Fenerbahce è chiamato ad inseguire sin dal 25-12 del 10′. All’intervallo i transalpini conducono 48-33 e con magistrale regolarità gioca l’intera ripresa gestendo il margine e resistendo ai pur flebili tentativi di rimonta dei turchi. Al 30′ il 71-55 è quasi una sentenza con i dubbi che vengono tolti da un ultimo quarto dove non cambia molto. Finale 91-77, per il Fenerbahce 22 punti con 6/10 da tre per Carsen Edwards.

Panathinaikos Athens-Zalgiris Kaunas 89-65

Con una delle più belle prestazioni stagionali il Panathinaikos supera lo Zalgiris e ferma l’ascesa dei lituani che perdono una partita dopo 4 vittorie di fila (2°stop nelle ultime 8 partite). A Oaka è una partita in crescendo degli uomini di coach Radonic che si trovano addirittura travolgenti nel quarto finale. Primo tempo tutto per gli ospiti che arrivano al +15 dell’intervallo (27-42) dopo il 19-24 del 10′. Nel secondo tempo la partita cambia e il 62-23 maturato nei due quarti conclusivi spiega bene come sono andate le cose. I greci iniziano con il piede giusto al rientro in campo e realizzano 37 punti nel solo terzo quarto, piazzando il sorpasso e chiudendo avanti 64-58. Lo Zalgiris è sulle gambe e anche nell’ultimo periodo è una sinfonia per i padroni di casa. Altro allungo del Pana che subisce solo 7 punti e va ad affondare l’avversario con l’89-65 definitivo. Paris Lee chiude con 24 punti e 5/6 da tre. Doppia cifra anche per Bacon e Ponitka (13). Tra i lituani Roland Smits arriva a 11 punti. 2 e 6 rimbalzi per Polonara