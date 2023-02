EuroLega, 22ª giornata: il Real mantiene la testa, vincono anche Efes e Monaco

Tre partite nel mercoledi sera chiudono il 21°round di Eurolega con le vittorie di Real Madrid, Monaco ed Efes che confermano i pronostici della vigilia.

Anadolu Efes Istanbul-Zalgiris Kaunas 80-70

L’Efes torna a vincere dopo due k.o consecutivi e lo fa frenando la corsa dello Zalgiris al suo secondo stop in fila dopo quello di Atene. I campioni in carica conducono sempre la gara pur con vantaggi sempre contenuti. Primo quarto in parità (16-16) e turchi che provano all’allungo chiudendo sul +10 all’intervello dopo aver avuto anche 13 lunghezze di vantaggio. Nella ripresa lo Zalgiris accorcia fino al -6 del 30′ e si mantiene a contatto per tutto il quarto finale. Si arriva così punto a punto all’ultimo minuto quando però i lituani spengono la luce. Dal 72-70 l’Efes accelera quel che basta per chiudere i conti. Larkin e Clyburn segnano i punti decisivi per il definitivo 80-70. L’ex CSKA segna 19 punti, doppia cifra anche per Micic (11) e Larkin (10). Per la squadra di Maksvitys ci sono 25 punti di Brazdeikis (3/4 da tre) unico degli ospiti a segnare più di 10 punti.

Alba Berlino-AS Monaco 84-102

Il Monaco espugna Berlino e mantiene il passo delle prime della classe. Alla Mercedes-Benz Arena vittoria per i monegaschi che tornano a festeggiare in trasferta dopo 4 k.o. L’Alba rimane da solo in fondo alla classifica dopo la 4a sconfitta di seguito, la 16a in una stagione europea ormai da dimenticare. Dura praticamente un quarto la resistenza dei tedeschi. L’Alba chiude addirittura avanti il primo quarto (24-22) dopo subire un parziale di 29-12 da parte dei francesi che si mettono a guidare la partita fino alla fine. Dopo 36-51 dell’intervallo il Monaco allunga sul +19 al 30′ (54-73) e gestisce senza particolari sbavature fino alla fine per l’84-102 del 40′. Sei uomini di Sasa Obradovic finiscono in doppia cifra con Motiejunas che si ferma a 22 punti, 13 di MiKe James. Tra i berlinesi il migliore è Wetzell (17) bene Procida con 16 punti e 6/9 dal campo.

Real Madrid-Panathinaikos 83-68

Il Real Madrid risponde all’Olympiacos e Barcellona. Vittoria della squadra di Chus Mateo che resta in vetta con i greci staccando di due punti in classifica la coppia formata dai blaugrana e Monaco. Al Wizink Center gara mai in discussione contro il Panathinaikos apparso svuotato e arrivato al 6°k.o. esterno consecutivo. I blancos conducono sin dall’inizio (26-14 al 10′) e sono già sul +18 all’intervallo (48-30). Nella ripresa non cambia niente con il Real anche se nel terzo quarto il Pana ha una reazione che gli permette di vincere il periodo (20-27) e di arrivare all’ultima pausa sul -11 (68-57). Ma nell’ultimo segmento di partita il Real rimette le cose a posto. A -5′ dalla fine i locali conducono 74-59 e si mettono a gestire il risultato con lo stesso divario fino all’83-68 finale. Per il Real 16 di Yabusele, 14 per Hezonja. Nel Panathinaikos ci sono 17 punti per Paris Lee, 11 di Bacon.