EuroLega, 23ª giornata: Fenerbahce e Baskonia ok in casa. Colpo Partizan a Kaunas

L’intensa settimana di EuroLega si chiude con le vittorie di Fenerbahce, Baskonia e Partizan Belgrado che alimentano la loro classifica dopo 23 giornate tutte in chiave playoff.

Il Baskonia torna a vincere dopo la sconfitta di Milano e migliora il suo rendimento nell’ultimo periodo (2 vittorie nelle ultime 7) superando alla Buesa Arena un determinato Panathinaikos. I baschi arrivano anche a toccare il +20 ma nell’ultimo quarto subiscono il rientro degli ateniesi che però non coronano i sogni di rimonta. 95-90 per il Baskonia che ha 24 punti da Howard e 16 per Costello. Il Pana (alla 7a sconfitta consecutiva in trasferta) 16 punti da Lee, Bacon e Papagiannis.

Il Partizan si conferma una delle squadre più in forma del momento andando a prendersi due punti molto importanti sul campo dello Zalgiris Kaunas. Terza vittoria di fila (5 nelle ultime 7) per i serbi di Obradovic che si impongono alla distanza sui lituani in flessione dopo il buon momento (3a sconfitta di fila dopo il poker di successi che li avevano proiettati in piena zona playoff). Per i belgradesi 17 punti per Papapetrou, doppia-doppia da 11 punti e 10 rimbalzi di Leday, 14 sia per Punter che Lessort. Tra i padroni di casa 17 punti per Bradzeikis.

Sfida a cento all’ora tra Fenerbahce e Alba Berlino con i turchi vittoriosi e capaci quindi di mantenere il passo delle prime della classe. Un Hayes-Davis da 24 punti e 11 rimbalzi trascina la squadra di Itoudis al successo che interrompe la mini-striscia negativa di due k.o. di fila. I tedeschi si confermano all’ultimo posto della classifica con la 5a caduta di seguito. Motley (18) per il Fener e Wetzell (13) tra i tedeschi gli altri migliori marcatori della serata.