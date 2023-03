Eurolega 30°giornata: L’EA7 Milano domina il Bayern e continua a sognare i playoff

L’EA7 Milano prosegue il suo ottimo momento in Eurolega centrando l’ottava vittoria nelle ultime nove uscite continentali che la consacra come la squadra probabilmente più in forma del momento. Al Forum l’Olimpia domina il Bayern Monaco incerottato e alimenta di un millimetro le proprie speranze di aggancio ai playoff. I risultati della 30a giornata portano i milanesi a una sola vittoria da quell’ottavo posto che solo alcune settimane fa sembrava un autentico miraggio. Traguardo ancora difficile per l’EA7 che dovrà continuare a vincere (Efes, Maccabi, Barcellona e Virtus Bologna le ultime quattro avversarie di Hines e compagni) e sperare che la davanti le contender proseguino le loro involuzioni.

Milano è perfetta nel primo quarto con Voigtmann, il rientrante Shields e Hines che siglano i punti che mandano in orbita la squadra di Messina. 25-8 per l’EA7 al 10′ che sprigiona grande intensità difensiva da cui parte un’altrettanta eccellente produttività offensiva. Nei primi 5′ di secondo quarto l’Olimpia prosegue la sua marcia con un buon inizio di Cabarrot e i primi punti del genio Napier. Milano è sul 43-23 con cifre da urlo (12/15 da due, 3/6 da tre fino a questo momento) ed ha le mani sulla partita nonostante il Bayern nella parte finale del primo tempo riesca a trovare ossigeno dalle triple di Obst (19 punti e 5/6 da tre nei primi due quarti, 27 e 7/11 da tre). Time out di Messina a -2-56″ dall’intervallo sul 43-29. Tonut colpisce da tre per il 49-32, prima che Bonga e il solito Obst accorcino le distanze per i bavaresi che segnano 28 punti nel quarto per il 49-36 di metà partita.

Il Bayern esce bene dagli spogliatoi, Obst varca i 20 punti segnati per il -10 (50-40) ma Milano sa rispondere e a -6’56” dalla fine del terzo quarto Napier da tre punti sigla il 55-40 costringendo Trinchieri al time out. Milano torna bella. Napier segna da tre, Shields manda a canestro Melli per il 62-46 con il Bayern che è sorretto solo dall’atletismo di Cheatam. Milano va sul +19 con la bomba di Luwawu-Cabarrot (65-46) ed è in controllo al 30′ (72-54).

L’inerzia della partita rimane con solidità nelle mani dell’EA7 che trova due triple incredibili di Napier in apertura di ultimo quarto e il contropiede di Tonut dell’82-61 a -6’36” con il Forum in estasi. Milano pensa anche allo spettacolo con Messina che ruota la sua panchina mantenendo alta l’intensità. Napier nel frattempo detta legge e arriva alla sua 5a tripla della serata (87-64) prima di uscire a 4′ dalla fine sotto gli applausi del Forum e i cori “MVP MVP”. La partita è già decisa e negli ultimi minuti si aggiornano le statistiche con Milano che sorride e guarda con ottimismo l’ultima parte della sua Eurolega sperando sempre più che non finisca tra quattro partite.

EA7 Emporio Armani Milano-FC Bayern Munchen 99-74 (25-8, 49-36, 72-54)

EA7 Emporio Armani Milano: Davies 10, Thomas 6, Luwawu-Cabarrot 14, Mitrou Long 3, Tonut 9, Melli 8, Baron 9, Napier 20, Ricci, Shields 9, Hines 4, Voigtmann 7. Coach: Messina

FC Bayern Munchen: Weiler-Babb 3, Walden 7, Seeley 8, Giffey, Bonga 2, Lucic, Obst 27, Zipser, Wimberg 2, Gillespie 8, Cheatham 17. Coach: Trinchieri.