Eurolega 31a giornata: Zalgiris vittoria da playoff. Senza problemi Stella Rossa e Olympiacos

La 31 a giornata di Eurolega si chiude con tre vittorie interne, due delle quali a tinte marcate. Lo Zalgiris affossa il Monaco e alimenta le speranze di playoff. La capolista Olympiacos gioca al gatto con il topo con l’Asvel e ribadisce la sua forza rimanendo in cima alla classifica. Vince con una prestazione convincente anche la Stella Rossa che sul suo campo ha la meglio del Valencia ormai troppo lontano dalla zona playoff.

Davanti ai 14mila della Zalgirio Arena si apre il giovedi del round 31 di Eurolega. Lo Zalgiris parte con la marcia giusta. 5 triple nel primo quarto (su 7 tentativi) con 7 punti a testa di Taylor, Dimsa e Butkevicius. Tra i francesi c’è Motiejunas che sente l’aria di casa e segna 9 punti nel quarto per il 28-19 del 10′ in favore dei lituani. Hayes in apertura di secondo periodo porta i verdi di casa sul +10, il Monaco rimane comunque aggrappato alla partita con Okobo i primi punti di Brown. Il protagonista del primo tempo dello Zalgiris che conduce 48-41 è Brazdekis che torna negli spogliatoi con 13 punti e 5/7 dal campo (3/4 da tre). Le distanze rimangono inalterate nel terzo quarto con i francesi che non riescono a replicare nella giusta maniera alla convinzione dei padroni di casa. Al 30′ lo Zalgiris conduce 65-53 e si avvia a un ultimo quarto di gestione che gli consente di mettere fine alla mini striscia negativa che durava da due giornate e mettere due punti in classifica fondamentali per proseguire la corsa verso i playoff. Finale 79-70 con Brazdekis che chiude da mattatore una serata da 22 punti, 4/5 da tre e 5 rimbalzi. Il Monaco si ferma dopo 5 successi consecutivi con Motiejunas e Loyd autori di 13 punti a testa.

Vittoria casalinga senza particolari problemi per la Stella Rossa che alla Aleksandar Nikolic Hall vince 92-73 sbarrando definitivamente la strada verso i playoff del Valencia. Gli spagnoli reggono il primo quarto (chiuso avanti 20-21) e poi subiscono la veemenza dei serbi che all’intervallo sorpassano sul 46-41 e mettono definitivamente il turbo nella ripresa con un parziale complessivo di 46-32 nei due quarti conclusivi. Petrusev chiude a 20 punti, 16 di Dobric 15 per Campazo nella Stella Rossa che vince la terza partita di fila in casa. Il Valencia (Radebaugh 14, Jones e Harper 12) arriva alla 6a sconfitta nelle ultime 7 e ripone i sogni di post season.

L’Olympiacos vince il testa coda giocato in casa contro l’Asvel. I greci tornano alla vittoria e continuano la marcia in testa alla classifica con il Real Madrid. Partita dominata dagli ateniesi specie nel secondo tempo. L’Asvel regge l’urto nei primi 20′, ha un buon atteggiamento nel 2°quarto ma poi cala e cede nella ripresa. 22-13 per la squadra di Bartzokas al 10′ e vantaggio intatto all’intervallo (37-29). Quando si rientra i biancorossi greci accelerano. 56-39 al 30′ con l’ultimo quarto di pura gestione per i locali che festeggiano la loro 22a vittoria europea della stagione. Mc Kissic e Walkup chiudono in doppia cifra (11) così come Papanikolau (10). Per l’Asvel 12 per Obasohan.