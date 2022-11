EuroLega, 8ª giornata –Debutto vincente per Ivanovic. L’Olympiacos stende il Bayern, il Real facile sull’Alba

Il giovedi dell’ottava giornata di EuroLega regala il debutto vincente di Dusko Ivanovic sullla panchina della Stella Rossa con i serbi che tornano a vincere dopo due k.o di fila fuori casa. L’Asvel senza Nando De Colo cede solo nel finale e fallendo nei secondi conclusivi i liberi del pari. Terza sconfitta fuori casa per i francesi di coach Parker. L’Olympiacos espugna Monaco di Baviera conservando la propria imbattibilità lontano dal Pireo (4 su 4). Il Bayern paga un brutto primo quarto e non riesce a sbloccarsi sul proprio campo incappando sul 4°k.o. interno.

Vince facile il Real Madrid che supera l’Alba Berlino e vince la terza di fila. Per i tedeschi 5a sconfitta consecutiva, striscia che si allunga dopo i tre successi di inizio EuroLega.

Crvena Zvezda-LDLC Asvel Villeurbanne 71-67 (17-14, 21-9, 16-30, 17-14)

Dopo un primo tempo in equilibrio la Stella Rossa allunga in un secondo quarto da 21-9. Nella ripresa l’Asvel, arrivata a Belgrado senza De Colo, riesce a recuperare fino ad arrivare al -1 del 30′ (54-53). Tutto da rifare per la Stella Rossa che ha paura quando i francesi prendono l’inerzia del match in avvio di ultimo quarto. Lighty spinge i suoi fino al 57-65 a -4′ dalla fine. I serbi trovano nella tripla di Bentil il coraggio di non mollare e Nedovic con poco meno di 2′ sul cronometro riporta la parità facendo esplodere la Aleksandar Nikolic Hall. Dopo la palla persa di Kahudi, lo stesso Nedovic fallisce il primo match point. L’Asvel non riesce a riemergere con l’errore di Noua e a -8″ dalla conclusione il serbo ex Milano stavolta non sbaglia riportando la Stella Rossa avanti. L’Asvel ha la possibilità di tornare in parità ma Pons dalla lunetta fa 0/2. Si va dall’altra parte e Dobric fa invece 1/2, quello che basta per vincere.

Crvena Zvezda: Holland 2, Vildoza 12, Mitrovic 8, Lazic, Martin, Dobric 5, Ivanovic 16, Nedovic 11, Markovic, Kuzmic 4, Petrusev 6, Bentil 7. Coach: D.Ivanovic

LDLC Asvel Villeurbanne: Polite, Noija 8, Kahudi 14, Diot, Tyus, Risacher 3, Fall 8, Lighty 16, Obasohan 13, Jackson-Cartwright 5, Pons. Coach: T.Parker

FC Bayern Monaco-Olympiacos 71-82 (11-27, 23-13, 20-27, 17-15)

L’Audi Arena di Monaco rimane ancora tabù per il Bayern Monaco che rimedia la 4a sconfitta su altrettante uscite davanti al proprio pubblico. Vince l’Olympiacos sospinta da un Vezenkov da 20 punti e 13 rimbalzi. Partenza fulminea per i greci che dominano il primo quarto chiuso sull’11-27. I bavaresi si scuotono e riducono lo scarto a metà partita (34-39). Nel terzo quarto l’Olympiacos ruggisce nuovamente e riprende la partita in mano arrivando al 30′ sul 54-66. Il Bayern nell’ultimo quarto non trova la forza per riemergere e deve alzare bandiera bianca. Per l’Olympiacos anche 16 di Fall e 14 di Sloukas solita garanzia in cabina di regia.

FC Bayern Monaco: Winston 2, Giffey 1, Lucic 10, Obst 3, Gillespie 13, Weiler-Babb 11, Hunter 5, Bonga 11, Jaramaz 12, Rubit 2. Coach: Trinchieri

Olympiacos: Walkup 9, Canaan 7, Fall 16, Vezenkov 20, Papanikolay 5, Larentzakis 3, Sloukas 14, Bolomboy 2, Peters 2, Black 2, McKissic 2. Coach: Bartzokas

Real Madrid-Alba Berlin 90-72 (26-20, 27-17, 17-15, 20-20)

Il Real archivia la pratica Alba Berlino in una partita di pura gestione dando ben presto l’impressione della sua superiorità su ogni parte del campo. L’Alba ci prova, specie nella ripresa, ma non riesce a resistere e vede allungare la sua striscia negativa. Il vantaggio dei blancos è sul +16 all’intervallo dopo il 26-20 del 10′ e il 53-37 di metà gara. Nel secondo tempo il Real deve solo amministrare il gap e non è un problema contro un’Alba arrendevole.

Real Madrid: Williams-Goss 8, Habalde 3, Hanga, Hezonjia 9, Rodriguez 13, Deck 4, Poirier 19, Corneljie 8, Tavares 8, Llull 2, N’Diaye 6, Musa 10. Coach Musa

Alba Berlino: Lo, Procida 13, Smith 6, Delow 6, Wetzell 10, Schneider 4, Koumadje, Rapieque 3, Thiemann 10, Lammers, Blatt 6, Zoosman 6. Coach: Gonzalez