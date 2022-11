EuroLega, 9ª giornata – Stella Rossa ok all’overtime. Il Maccabi ferma l’Olympiacos. Vincono Real e Barca

Oltre ai match del Forum e di Monaco, la nona giornata di Eurolega ha riservato altre quattro gare. Grande equilibrio a Berlino dove ci vuole un overtime per decidere tutto. Il Maccabi vince ancora in casa, il Real si prende anche il derby contro il Valencia, vince anche il Barcellona.

Alba Berlin-Stella Rossa Belgrado 84-88 OT (19-20, 21-17, 17-18, 18-20, 9-13)

Seconda presenza di Dusko Ivanovic sulla panchina della Stella Rossa e seconda vittoria per i serbi che passano alla Mercedes-Benz Arena di Berlino allungando a 6 partite la serie negativa dell’Alba Berlino. Una gara molto equilibrata che si risolve soltanto dopo un tempo supplementare. Primo quarto con gli ospiti avanti di un punto, mentre sono i tedeschi a comandare a metà percorso (40-37). Nella ripresa ancora grande livellamento con il 57-55 del 30′, due squadre a contatto anche nell’ultimo quarto con il 75 pari che manda tutti all’overtime. Nel prolungamento Zoosman prova a dare la spinta ai suoi con la tripla in apertura. Sikma e Smith tengono l’Alba in vantaggio (80-77 a -3’44”) ma il sorpasso della Stella Rossa è dietro l’angolo. Petrusev e Vildoza segnano l’80-81 prima che arrivi l’ultimo minuto caratterizzato da quattro punti di Nemanja Nedovic che a 52″ dalla fine porta la Stella sul +4 (81-85). L’Alba spreca i possessi che l’avrebbero tenuta in vita ed allora ecco il 2/2 di Ivanovic che mette fine ai discorsi.

ALBA: Lo 2, Procida 3, Smith 23, Delow 6, Wetzell 2, Schneider n.e., Koumaide 5, Thiemann 4, Sikma 10, Lammers 12, Blatt 7, Zoosman 10. Coach: Gonzalez

STELLA ROSSA: Holland 5, Vildoza 21, Mitrovic 15, Lazic, Martin 2, Dobric 6, Ivanovic 6, Nedovic 17, Markovic, Kuzmic 2, Petrusev 7, Bentil 7. Coach: Ivanovic

Maccabi Tel Aviv-Olympiacos 90-84 (22-20, 21-25, 20-24, 27-15)

Il Maccabi interrompe la sua striscia negativa e torna al successo dopo tre k.o di fila centrando la 5a vittoria casalinga su 6 incontri disputati alla Menora Mivtachim Arena. A farne le spese l’Olympiacos che non riesce a dare continuità alle ultime due vittorie consecutive. Alec Baldwin segna 22 punti con 4/7 da tre punti e guida gli israeliani che tirano bene da oltre l’arco (12/28) e vincono la sfida a rimbalzo (40-26). L’Olympiacos ha buone cose da Larentzakis (21) e risponde con 12/30 da tre. Maccabi avanti 22-20 al 10′ e l’Olympiacos risponde con un eccellente secondo periodo che lo porta avanti 43-45 all’intervallo. Nel terzo quarto c’è ancora il timbro dei greci avanti 63-69 al 30′. L’inerzia è in mano agli ospiti ma nell’ultimo quarto il Maccabi segna 27 punti e mette la firma sulla partita. Sorpasso e allungo nel finale per il 90-84 finale.

MACCABI: Adams, Brown 16, Baldwin 22, Martin 13, Menco n.e, Sorkin 4, Dibartolomeo 11, Hilliard 2, Hollins 8, Poythress 6, Nebo 5, Colson 3. Coach: Kattash

OLYMPIACOS: Walkup 2, Canaan 4, Lountzis n.e., Larentziakis 21, Fall 2, Sloukas 15, Vezenkov 17, Papanikolau 13, Bolomboy 1, Peters 5, Black 2, McKissic 2. Coach: Bartzokas

Valencia-Real Madrid 73-80 (19-31, 12-10, 12-18, 27-21)

Il Real Madrid si prende il derby spagnolo contro il Valencia giocato al Pabellon Fuente De San Luis. Quarta vittoria di seguito per i blancos mentre i tarjones subiscono il secondo stop di fila dopo quello di Bologna. Il Real comanda sin dall’inizio e con un quarto da 31 punti realizzati mette le cose subito in chiaro (19-31). Serata da evidenziare quella di Dzanan Musa che chiude a 28 punti (12/18 dal campo) Il Valencia riduce le distanze all’intervallo ma il divario rimane in doppia cifra in favore della squadra di Mateo (31-41). Anche il terzo quarto è vinto dal Real (46-59 al 30′) che riesce a gestire bene il gap negli ultimi 10′.

VALENCIA: Harper 11, Claver 6, Puerto 2, Prepelic, Pradilla, Webb 2, Lopez-Arostegui 6, Van Rossom 17, Radebaugh 3, Dubljevic 15, Alexander 5, Rivero 6. Coach: Mumbru

REAL MADRID: Williams-Goss, Causeur 5, Abalde, Hezonja 2, Rodriguez 3, Deck 16, Poirier 4, Cornelie 10, Tavares 4, Llull 8, Ndiaye, Musa 28. Coach Mateo

Fc Barcelona-Partizan Belgrado 79-68 (17-21, 22-11, 25-17, 15.19)

Il Barcellona liquida in casa il Partizan e torna alla vittoria dopo dopo il k.o. contro l’Efes. I serbi di Obradovic rimediano la seconda sconfitta nelle ultime tre uscite. Al Palau Blau Grana il Barca tiene in mano il pallino del gioco ad eccezione di un momento del 2°quarto dove il Partizan ha messo timidamente il naso avanti. Squadre negli spogliatoi sul 39-32 per un Barcellona che allunga sul 64-49. Il Partizan può ben poco contro la pragmatica squadra di casa. L’ultimo quarto vede i serbi provare a rimontare ma senza particolare successo con il Barcellona che ha in Laprovittola (13) e Satoransky (11) i primi marcatori.

FC BARCELLONA: Da Silva 5, Sanli, Vesely 4, Kalinic 9, Satoransky 11, Laprovittola 14, Abrines 6, Higgins 7, Tobey 5, Kuric 3, Jokubaitis 8,, Nnaji. Coach: Jasikevicus

PARTIZAN. Leday 8, Punter 2, Smailagic 5, Papapetrou 4, Exum 6, Brodziansky 3, Nunnally 10, Glas, Lessort 5, Trifunovi, Andjusic 23, Madar 3. Coach Obradovic