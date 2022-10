Eurolega, Eurocup e Basketball Champions League (18-21 ottobre): il programma su Eleven Sports

29 partite condensate in 4 giorni. Su Eleven Sports questa settimana sarà un “concentrato” di grande basket europeo con il doppio turno di Eurolega (3^ e 4^ giornata), il 2° turno di Eurocup e la Basketball Champions League che vedrà impegnata la Dinamo Sassari.

Sarà una settimana all’insegna della doppia trasferta per Virtus e Olimpia in Eurolega. Il 3° episodio della massima competizione continentale sarà inaugurato dalla Virtus Bologna, che dopo aver ottenuto il primo successo europeo stagionale contro il Bayern Monaco cercherà il bis alla Zalgirio Arena di Kaunas (martedì alle 19). Due giorni dopo la squadra di Scariolo sarà di scena a Belgrado contro il Partizan di Obradovic (giovedì alle 20.30). La squadra serba sarà anche l’avversaria dell’Olimpia Milano: i ragazzi di coach Messina, dopo il k.o. interno contro l’Alba Berlino, cercheranno riscatto contro l’ex Nunnally (martedì alle 20.45), mentre quasi 48 ore dopo faranno visita al Bayern di Trinchieri (giovedì alle 20.30).

Settimana europea anche per le tre italiane impegnate nella 2^ giornata di Eurocup: Venezia, dopo la sconfitta di misura sul parquet dell’Ulm, ospita al Taliercio i francesi del Bourg en Bresse (martedì alle 20); in cerca di rivalsa anche Trento, che sarà ospite dei London Lions (martedì alle 20.30), mentre Brescia, dopo la pesante sconfitta contro Badalona, andrà a caccia della prima vittoria europea al Palaleonessa A2a contro il Prometey Slobozhanske (mercoledì alle 20.30).

Il programma di basket europeo su Eleven sarà arricchito anche dal match della Dinamo Sassari nella 2^giornata della Basketball Champions League. Per la squadra di Piero Bucchi l’avversario saranno i greci del PAOK Mateco (mercoledì alle 18).



Calendario 3^ giornata di Eurolega (18-19 ottobre)



martedì 18 ottobre:



19.00 – Zalgiris Kaunas – Virtus Bologna | Telecronaca di Mirko Fusi

19.00 – Anadolu Efes – Valencia | Telecronaca in lingua originale

19.45 – Fenerbahçe – ASVEL Lyon-Villeurbanne | Telecronaca in lingua originale

20.05 – Maccabi Tel Aviv – Monaco | Telecronaca in lingua originale

20.30 – Bayern Monaco – Barcellona | Telecronaca in lingua originale

20.45 – Partizan – Olimpia Milano | Telecronaca di Matteo Gandini



mercoledì 19 ottobre:



20.00 – Alba Berlino – Panathinaikos | Telecronaca in lingua originale

20.30 – Baskonia – Stella Rossa | Telecronaca in lingua originale

20.45 – Real Madrid – Olympiakos | Telecronaca in lingua originale

Calendario 4^ giornata di Eurolega (20-21 ottobre)



giovedì 20 ottobre:



19.00 – Zalgiris Kaunas – Barcellona | Telecronaca in lingua originale

19.45 – Fenerbahçe – Valencia | Telecronaca in lingua originale

20.05 – Maccabi Tel Aviv – ASVEL Lyon-Villeurbanne | Telecronaca in lingua originale

20.30 – Partizan – Virtus Bologna | Telecronaca di Matteo Gandini

20.30 – Bayern Monaco – Olimpia Milano | Telecronaca di Mirko Fusi



venerdì 21 ottobre:

19.30 – Anadolu Efes – Alba Berlino | Telecronaca in lingua originale

20.00 – Panathinaikos – Monaco | Telecronaca di Federico Botti

20.30 – Baskonia – Olympiakos | Telecronaca in lingua originale

20.45 – Real Madrid – Stella Rossa | Telecronaca in lingua originale

Calendario 2^ giornata di Eurocup (18-19 ottobre)



martedì 18 ottobre:



19.30 – Hamburg Towers – Turk Telekom Ankara | Telecronaca in lingua originale

20.00 – Slask Wroclaw – Buducnost | Telecronaca in lingua originale

20.00 – Venezia – JL Bourg en Bresse| Telecronaca di Sandro Pugliese

20.30 – London Lions – Trento | Telecronaca di Sabino Palermo



mercoledì 19 ottobre:



18.00 – Lietkabelis Panevezys – Ratiopharm Ulm | Telecronaca in lingua originale

18.30 – Promitheas Patrasso – Gran Canaria | Telecronaca in lingua originale

18.30 – UB-T Cluj-Napoca – Olimpia Lubiana | Telecronaca in lingua originale

19.00 – Bursaspor – Joventut Badalona | Telecronaca in lingua originale

20.30 – Paris Basketball – Hapoel Tel Aviv | Telecronaca in lingua originale

20.30 – Brescia – Prometey Slobozhanske | Telecronaca di Marco Barzizza

Calendario 2^ giornata di Basketball Champions League



mercoledì 19 ottobre:



18.00 – PAOK Mateco – Dinamo Sassari | Telecronaca di Carlo Ferrario

