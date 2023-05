EuroLega, Playoffs – G3: il Real sbanca Belgrado, Tavares e Williams-Goss firmano l’1-2

Il Real Madrid con le spalle al muro si prende gara-3 della serie contro il Partizan Belgrado. Ai serbi non basta una partenza a mille con i 32 punti segnati nel solo primo quarto. I blancos hanno un monumentale Walter Tavares che rientra in campo con 26 punti e 11 rimbalzi e hanno 22 punti da Nigel Williams-Goss, compresa la tripla decisiva a -24″ dalla fine che mette la firma sull’1-2.

Trascinato dall’inferno della Stark Arena il Partizan è protagonista di un ottimo primo quarto con il 32-19 del 10′ firmato dai 10 punti di Madar. Il Real impiega metà del secondo quarto per assestare la sua difesa a zona che gli permette di risalire. I serbi sono sul +15 (41-26) e poi subiscono il rientro dei blancos guidati da Rudy Fernandez e da un Tavares che arriva a 16 punti realizzati all’intervallo. Il Real riduce tutto il gap e le due squadre tornano negli spogliatoi separate dai soli tre punti (48-45).

Il terzo quarto è un ottimo momento del Real, sicuramente il migliore dell’intera serie. Williams Goss si prende i spagnoli sulle spalle e la tripla di Hezonja manda gli ospiti per la prima volta in vantaggio a -5’54” (53-54). Il Partizan fatica e abbassa le percentuali nel tiro da fuori. A -3 dall’ultima pausa c’è il pari a quota 58 di Papapetrou ma Tavares torna a segnare (schiacciata al volo con rimbalzo offensivo) e Musa confeziona il 58-62. Obradovic manda nella mischa anche Tristan Vukcevic con il figlio d’arte classe 2003 che segna l’ultimo canestro del terzo periodo per il 63-66 del 30′.

La zona del Real continua ad arrecare grattacapi al Partizan che impatta sul 68 pari con il gioco da tre punti di Exum. Williams-Goss arriva a quota 19 prima di commettere il suo 4°fallo. 5′ alla fine sul 72 pari. Tavares continua a dominare li sotto, il Real va sul +3 (72-75) ma il Partizan trova il canestro di Smailagic e subito dopo la tripla di Nunnally che fa impazzire i 22mila della Stark Arena per il 77-75 a -3’09”.Tavares pareggia il suo record in Eurolega arrivando a 26 punti con il canestro della nuova parità (77-77). Il cronometro corre accompagnato dagli errori di Nunnally, Hezonja e Leday. Il Partizan arriva al bonus con un paio di falli spesi ai danni di Tavares e a 24″ dallo stop sotto la valanga di fischi del popolo belgradese c’è la tripla di Williams Goss che spinge il Real verso il primo punto nella serie. Nunnally sbaglia la risposta da tre punti e Hezonja fa 2/2 per il +4 con 11″ da giocare. C’è la tabellata di Leday a -3″ e dopo il time out il Real rimette in attacco ma concede un’incredibile occasione ai serbi che però non riescono ad arrivare al tiro. Il Real dimezza le distanze in una serie che ha visto finora solo vittorie esterne e giovedi di nuovo tutti alla Stark Arena per gara-4.

Partizan Mozzart Bet Belgrade-Real Madrid 80-82 (32-19, 48-45, 63-66)

Partizan Mozzart Bet Belgrade: Vukcevic 2, Leday 15, Avramovic, Koprivica, Smailagic 15, Papapetrou 4, Exum 11, Nunnally 13, Trifunovic 2, Andjusic 6, Madar 12. Coach: Obradovic

Real Madrid: Williams-Goss 22 , Randolph 1, Fernandez 6, Abalde, Hanga 3, Hezonja 12, Rodriguez 3, Poirier, Cornelie, Tavares 26, Llull, Musa 9. Coach: Mateo