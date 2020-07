FIBA 3×3 World Tour 2020, nuove date: si riparte ad agosto

Il FIBA 3×3 World Tour 2020 ripartirà il 29-30 agosto a Debrecen, in Ungheria, e vedrà due tappe successive di Masters a Bucarest (Romania) nei giorni 5-6 e 11-12 settembre. Sono in programma ulteriori eventi che saranno annunciati in un momento successivo in base all’evoluzione della pandemia di COVID-19.

Debrecen e Bucarest hanno ospitato competizioni ufficiali di FIBA 3×3 negli ultimi 5 e 6 anni rispettivamente. Tutte le misure a tutela di salute e sicurezza richieste dalle autorità locali e nazionali saranno rispettate, insieme alle “Guidelines for the Return to Basketball” sviluppate dal FIBA Mediacal Advisory Group.

Le squadre, solitamente, accedono al palcoscenico mondiale del World Tour vincendo un torneo di qualificazione. Considerando la situazione e la mancanza di attività durante la pandemia, le squadre che si qualificheranno per i 3 Masters saranno scelte in base al FIBA 3×3 Team Ranking. La consueta via per accedere al World Tour sarà ripristinata negli eventi successivi.

I team meglio posizionati nel ranking sono stati consultati ed hanno confermato il proprio desiderio di ritornare in campo. FIBA garantirà un supporto logistico alle squadre per far sì che il World Tour possa fare il suo ritorno con le migliori squadre del mondo. Le uniformi di gara saranno disegnate e prodotte da Wilson, che è partner di FIBA 3×3 dal 2015 con la palla ufficiale, pensata appositamente per la disciplina.

FIBA ha pianificato ulteriori eventi del FIBA 3×3 World Tour 2020 quest’anno, inclusa una finale del tour stesso. Nel frattempo, i Masters di Abu Dhabi, Chengdu, Mexico City ed Utsunomiya sono stati rimandati al 2021. Il 20 maggio, i Masters di Praga, Losanna, Los Angeles e Nanjing sono stati cancellati e riandati al 2021.

Il calendario aggiornato si può trovare qui: https://fiba3x3.com/en/events/calendar.html