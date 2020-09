FIBA 3×3 World Tour: grande risposta sui canali digital

Il numero di persone collegate per il livestream si è moltiplicato di cinque volte, ed in totale i video del FIBA 3×3 World Tour hanno ottenuto oltre 10 milioni di views tra il 29 agosto ed il 5 settembre 2020.

Il FIBA 3×3 World Tour è ritornato a Debrecen in Ungheria per un totale di tre Masters, ed i tifosi non si sono voluti perdere un momento.

Più di 18.4 milioni di persone sono state raggiunte sui social media dai contenuti del World Tour.

Le interazioni hanno toccato un record per il World Tour: 573.000 in totale. Per esempio, il numero di commenti su YouTube per il Masters di Debrecen è cresciuto del 186% rispetto all’edizione del 2019.

I numeri del livestream sono stati enormi, circa cinque volte più alti dell’usuale coverage del World Tour. Oltre ai fedeli fan della disciplina, i subscriber al canale YouTube @FIBA3x3 sono cresciuti del 633% rispetto allo scorso anno.