FIBA aggiorna il calendario del FIBA 3X3 World Tour 2020

A seguito della decisione di sospendere ogni competizione FIBA il 12 marzo, confermata nel FIBA Central Board del 26/27 marzo, FIBA ha annunciato il 31 marzo che i FIBA 3X3 Masters di Doha, Manila, Chengdu, Mexico City e Utsunomiya sono stati spostati.

I primi 5 Masters nel FIBA 3×3 World Tour 2020 sono stati spostati al secondo semestre a cause della corrente pandemia da Coronavirus (COVID-19) ed al fine di proteggere la salute e la sicurezza di giocatori, allenatori, arbitri e tifosi.

I Masters di Doha, Mexico City e Utsunomiya non avverranno nelle date previste. Una nuova data sarà annunciata più avanti.

I Masters di Manila e Chengdu sono ora programmati per il 15-16 agosto e per il 17-18 ottobre rispettivamente.

Riguardo i due Tornei Pre Olimpici di FIBA 3X3, il Central Board ha annunciato che FIBA continuerà la propria discussione con il CIO al fine di trovare la migliore soluzione per calendarizzare i restanti sei Tornei Pre Olimpici (due per il 3X3 e quattro per il basket maschile).

FIBA continuerà a monitorare la situazione del COVID-19 quotidianamente e valuterà le opzioni per rimuovere la sospensione delle competizioni quando le condizioni lo permetteranno.