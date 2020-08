FIBA Basketball World Cup 2023, l’Indonesia dovrà qualificarsi sul campo nel 2021

L’Executive Committee di FIBA ha stabilito quali sono i criteri sportivi che l’Indonesia, nazione co-ospitante della FIBA Basketball World Cup 2023, dovrà rispettare per partecipare alla competizione. La nazionale maschile dovrà qualificarsi tra le prime otto squadre della FIBA Asia Cup 2021 per accedere alla FIBA Basketball World Cup 2023.

Le altre due nazioni co-ospitanti della FIBA Basketball World Cup 2023, Giappone e Filippine, che hanno entrambe partecipato alla FIBA Basketball World Cup 2019, hanno ottenuto una qualificazione diretta. L’Indonesia avrà l’opportunità di fare la storia attraverso la FIBA Asia Cup 2021 del prossimo anno.

La FIBA Asia Cup 2021 è la principale competizione per nazionali in Asia ed Oceania che si svolge ogni quattro anni. Per la prima volta nella storia, le nazionali devono accedere alla competizione attraverso una serie di gare di qualificazione in casa ed in trasferta, che sono iniziate a febbraio di quest’anno. La FIBA Asia Cup 2021 avverrà tra il 17 ed il 29 agosto, con 16 squadre totali.

Se l’Indonesia raggiungerà l’obiettivo di entrare nelle prime otto alla FIBA Asia Cup 2021, il numero degli spot disponibili per la FIBA Basketball World Cup 2023 attraverso le qualificazioni asiatiche sarà ridotto a uno. Se l’Indonesia non raggiungerà l’obiettivo, vedrà applicate le regole generali previste per le altre federazioni nazionali in Asia ed Oceania al fine della qualificazione alla FIBA Basketball World Cup 2023.

Per la prima volta nella storia della competizione, la FIBA Basketball World Cup 2023 si svolgerà in più di un paese ospitante. La fase a gironi avverrà in Indonesia, Giappone e Filippine, mentre la fase finale avverrà nella capitale delle Filippine, Manila.

La FIBA Basketball World Cup 2023 vedrà in campo di nuovo 32 nazionali da tutto il mondo, con il format allargato adottato nella FIBA Basketball World Cup 2019 in Cina, il più grande evento FIBA di sempre.

Le qualificazione per la FIBA Basketball World Cup 2023 si svolgeranno tra il novembre 2021 e febbraio 2023, con 80 nazionali a sfidarsi per uno spot nel Mondiale.