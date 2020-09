FIBA e IWBF rafforzano la propria partnership

FIBA e la International Wheelchair Basketball Federation (IWBF) hanno rafforzato la propria partnership, rinnovano il Memorandum of Understanding fino alla fine del 2023.

I due governing bodies hanno esteso l’accordo che li vedrà collaborare strettamente con lo stesso obiettivo: rendere il basket, in qualsiasi versione, la più popolare community dello sport globale.

Questo nuovo accordo siglato avrà un focus sul 3×3, su iniziative di broadcasting, e su concetti di marketing nel basket in carrozzina, che la IWBF spera di sviluppare con l’aiuto di FIBA.

Il Segretario Generale di FIBA, Andreas Zagklis, ha dichiarato: “FIBA sta lavorando da vicino con la IWBF da molti anni, e siamo entusiasti di continuare a farlo. La nostra esperienza e conoscenza creata nello sviluppare una nuova disciplina nel nostro sport e gli eccellenti standard di broadcasting dimostrati alla FIBA Basketball World Cup 2019 in Cina possono solo essere di aiuto alla IWBF ed alla loro visione del futuro. Li vogliamo supportare nei prossimi quattro anni per la loro crescita e per implementare iniziative di successo.”

Il Presidente della IWBF, Ulf Mehrens, ha commentato così: “Siamo estremamente onorati di essere considerati parte della FIBA Family, ed orgogliosi di continuare a creare nuove connessioni tra i due format per promuovere l’inclusione nella community del basket. Come federazione, la IWBF è relativamente piccola e giovane, quindi il supporto e la guida di FIBA è di valore incalcolabile per noi per garantirci un futuro sostenibile ed indipendente.”

La partnership tra IWBF e FIBA è nata nel 1992, quando l’allora Presidente della IWBF Sir Philip Craven e l’allora Segretario Generale di FIBA Borislav Stankovic hanno firmato l’accordo in seguito alla nascita della federazione indipendente per la pallacanestro in carrozzina. IWBF è riconosciuta come organizzazione di basket secondo lo statuto generale di FIBA.